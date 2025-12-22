A nyugdíjkorhatárt emelné a Tisza testvérpártjának minisztere

Németország gazdasága stagnál, a kilátások pedig legfeljebb mérsékelt növekedést ígérnek. Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere szerint a helyzet „nagyon komoly”, és csak átfogó, sokszor kényelmetlen reformokkal lehet visszaterelni az országot a növekedési pályára. A tárcavezető a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer/nyugdíjkorhatár és az energiapolitika terén is határozott változtatásokat sürget – számolt be cikkében a T-online.

Reiche szükségesnek tartja a nyugdíjkorhatár kérdésének megvitatását

Fotó: AFP

Reiche elmondása szerint Németország történetében először nem tudja betartani azt az ígéretet, hogy a következő generáció jobban fog élni, mint az előző.

A demográfiai folyamatok, a munkaerőhiány, a szociális rendszerek fenntarthatósága és a magas energiaköltségek egyszerre nehezednek a gazdaságra. Mindezt tovább súlyosbítja a geopolitikai környezet átalakulása és az exportvezérelt modell megingása, amelyet az Egyesült Államok protekcionista lépései – élükön Donald Trump kereskedelempolitikájával – is erősítenek.

A miniszter szerint a technológiai változások, különösen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia terjedése, alapjaiban formálják át a gazdaságot.

Úgy véli, a „kis lépések politikája” már nem elegendő: bátorságra és politikai akaratra van szükség. Ebben azonban feszültség mutatkozik a kormányon belül is. Reiche úgy látja, míg számára a koalíciós szerződés a cselekvés alapja, addig a koalíciós partner SPD inkább korlátként kezeli azt.

A növekedés egyik kulcsa Reiche szerint a munkában töltött idő növelése.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Németországban az egy főre jutó éves munkaórák száma mintegy negyedével alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban.

Ennek nyomán szükségesnek tartja a nyugdíjkorhatár kérdésének megvitatását, illetve olyan ösztönzők bevezetését, amelyek a részmunkaidő helyett a teljes munkaidős foglalkoztatást erősítik.

Emellett rugalmasabb felmondásvédelmi szabályozást szorgalmaz, amely jobban különbséget tesz az alacsony és a magas jövedelmű munkavállalók között. A nyugdíjreform kapcsán a frissen felállított szakértői bizottságtól „kíméletlen helyzetelemzést” vár. A fenntarthatósági tényező alkalmazása, a munkaviszony meghosszabbítása, az öngondoskodás erősítése és a korai nyugdíjazás visszaszorítása mind a javaslatcsomag részét képezik.

Reiche szerint nem tartható, hogy a vállalatok egyszerre panaszkodnak munkaerőhiányra, miközben a tapasztalt idősebb dolgozókat kiszorítják.

A tárcavezető zárásként hangsúlyozta: meggyőződése, hogy a teljesítménynek újra meg kell érnie. Szerinte csak a tartós gazdasági növekedés teremti meg azt az anyagi alapot, amelyből a szociális állam fenntartható maradhat – még akkor is, ha ebben több kérdésben eltér a véleménye Bärbel Bas munkaügyi miniszterétől.