Odessza az összeomlás szélén: csapássorozat bénítja meg a várost

Oroszország fokozta a dél-ukrajnai Odessza régió elleni támadásait, ami széles körű áramkimaradásokat okozott és veszélybe sodorta a régió tengeri infrastruktúráját. Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes szerint Moszkva szisztematikus támadásokat hajt végre a régió ellen. A múlt héten figyelmeztetett, hogy a háború középpontja „lehet, hogy Odesszára helyeződött át” – ad hírt az újabb incidensről a BBC.

A háború középpontja lehet, hogy Odessza régióra helyeződött át

Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij elnök szerint a ismételt támadások Moszkva kísérlete arra, hogy megakadályozza Ukrajna hozzáférését a tengeri logisztikához.

December elején Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja Ukrajna hozzáférését a tengerhez, megtorlásul a Fekete-tengeren az orosz „árnyékflotta” tartályhajóira mért dróncsapásokért. Az „árnyékflotta” kifejezés azokra a több száz tartályhajókra utal, amelyeket Oroszország használ a 2022-es ukrajnai teljes körű invázió után bevezetett nyugati szankciók kijátszására.

Hétfő este csapások érték Odessza kikötői infrastruktúráját, megrongálva egy polgári hajót – közölte a regionális kormányzó.

Ez volt a legutóbbi egy sorozatban, amelynek során több száz csapás napokig megzavarta az áramellátást a régióban, és több áldozatot is követelt. Vasárnap este a csapások 120 000 ember áramellátását szakították meg, és tüzet okoztak egy nagy kikötőben, amely tucatnyi liszt- és növényi olajkonténert megsemmisített.

A múlt héten egy ballisztikus rakétatámadás a Odessza keleti részén található Pivdennij kikötőben nyolc ember életét követelte és legalább 30-at megsebesített.

A hét elején egy másik támadásban meghalt egy nő, aki három gyermekével utazott autóval, miközben leszakadt az Odessza régió egyetlen, Ukrajnát és Moldovát összekötő hídja. Zelenszkij jelezte, hogy a hétvégén Dmitro Karpenko elbocsátását követően hamarosan új parancsnokot választanak a régió légierőjének élére.

Odessza kikötője mindig is kulcsfontosságú volt az ország gazdaságában. A város Kijev és Harkiv után Ukrajna harmadik legnagyobb városa. Jelenleg stratégiai jelentőségű, mivel a Zaporizzsja, Herszon és Mikolajiv régiókban található többi kikötő az orosz megszállás miatt Ukrajna számára elérhetetlen.

A háború ellenére Ukrajna továbbra is a világ egyik legnagyobb búza- és kukoricaexportőre. 2023 augusztusa óta Odessza egy fontos folyosó kiindulópontja, amely lehetővé teszi a gabona exportját az országból, Románia és Bulgária partvidékét követve, mielőtt Törökországba érkezik. Zelenszkij, aki korábban azzal vádolta Oroszországot, hogy káoszt szít Odessza lakossága körében, azt mondta, hogy „mindenkinek látnia kell, hogy nyomás nélkül Oroszországnak nincs szándéka valóban befejezni agresszióját”. Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor Miamiban lezárult az Egyesült Államok által vezetett legújabb diplomáciai tárgyalássorozat.

Az Egyesült Államok külön-külön találkozott az ukrán és az orosz delegációval, és a találkozók optimista nyilatkozatokat eredményeztek, de nem hoztak egyértelmű előrelépést Moszkva közel négy éve tartó ukrajnai háborújának befejezésében.

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff elmondta, hogy ő és ukrán kollégája, Rusztem Umerov azon dolgoztak, hogy egységesítsék álláspontjukat az Ukrajna által a hónap elején előterjesztett 20 pontos béketerv-tervezetről. A terv alternatívája az Egyesült Államok által novemberben előterjesztett javaslatnak, amelyet Moszkva számára kedvezőnek tartottak. Még mielőtt Kirill Dmitrijev orosz küldött visszatért volna Moszkvába Floridából, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója újságíróknak azt mondta, hogy az európai és ukrán változtatások a békejavaslatban nem javítják a béke elérésének esélyeit.

Hétfőn Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes azzal vádolta az EU-országokat, hogy határozott szándékuk az Ukrajnával kapcsolatos potenciális orosz-amerikai megállapodások meghiúsítása és általában véve az orosz-amerikai kapcsolatok egészségesebbé válásának megakadályozása.

Azt is mondta, hogy az európai országokat mániákus félelem keríti hatalmába egy orosz támadástól. Oroszország kész jogi megállapodásban megerősíteni, hogy nem áll szándékában megtámadni sem az EU-t, sem a NATO-t – tette hozzá Rjabkov, megismételve Putyin korábbi kijelentéseit.