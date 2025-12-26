Drónzápor érte el Odessza térségét

Az odesszai robbanások december 26-án helyi idő szerint 01:23-kor történtek. Az odesszai régióban egy órával korábban hirdettek riasztást. A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok közelítenek a város felé.

Drónok támadták meg Odessza régióját (Fotó: AFP)

A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza/Csornomorszke irányába tartott.

Az odesszai régió Izmail járásában december 25-én helyi idő szerint 23:54-kor rendeltek el riadót. A légierő ellenséges drónok mozgására figyelmeztetett, amelyek a régió felé haladtak.

A hadsereg közlése szerint több ellenséges csoportot is dróncsapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary (Odessza megye) irányában.

A légierő már 00:17-kor jelentette, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. A helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanásokat hallottak a városban. A következő detonációk 00:45-kor történtek.

🙄,,доброгосранку,,..особенно Одесса

💥Всю ночь гремело👻 в окрестностях Одессы и Одесской области.

Крупная группа Гераней атаковала Измаил, две волны Гераней атаковали цели в Одесском порту и был, как минимум 1 удар по переправе в районе н.п.Маяки Одесской области⬇️ pic.twitter.com/UQc4cvqZBf — katia g, (@katiag24343953) December 26, 2025

A 24 tv.ua szerint

az Izmail felé tartó 18 drónból már csak 5 maradt. További 3 ellenséges drón Juzsnye felé repült. A Suspilne arról számolt be, hogy 01:31-kor ismét robbanásokat hallottak Izmailban.

Korábban, december 25-én este robbanásokat hallottak a kijevi régióban is. A térségben ellenséges drónokat észleltek, amelyeket a légvédelem célba vett.

Ugyanezen az estén erős robbanás történt Kovel közelében, Volhíniában. Később kiderült, hogy az oroszok a régió egyik kritikus infrastrukturális létesítményét támadták meg.

Emellett

december 25-én este arról is beszámoltak, hogy az orosz hadsereg Kalibr cirkálórakétákat indított a Fekete-tengerről.

Ezeket az ellenséges célpontokat azonban eddig nem észlelték az ukrán légtérben.