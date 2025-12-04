Tűz és romok Odesszában: brutális dróntámadás az oroszoktól

A légvédelem a legtöbb drónt megsemmisítette Odesszában, de így sem sikerült megakadályozni a károkat. Jelentős sérülések keletkeztek az energetikai infrastruktúrában, adminisztratív épületekben, többszintes lakóházakban és több autóban is.

Dróntámadás okozott hatalmas károkat Odesszában (Forrás: X-képernyőfotó)

Néhány lakásban a robbanáshullám csapdába ejtette az embereket, a mentőknek ajtókat kellett feltörniük, hogy bejussanak hozzájuk.

Кацапи вночі атакували Одесу, постраждали 6 людей, троє в лікарні.



Частина Пересипського району залишилася без світла. pic.twitter.com/lTSvrfsagC — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) December 4, 2025

A légiriadó ellenére az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat dolgozói a becsapódások után gyorsan eloltották a keletkezett tüzeket – írja a Zn.ua.

A megrongálódott épületek lakóinak „sérthetetlenségi pontokat” állítottak fel.

Előző este az oroszok „Sahed” drónokkal támadták az odesszai régió energiaszektorát, akkor egy ember megsérült.