Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

Hónapok óta tartó politikai vita zárult le a Giorgia Meloni vezette kormányon belül. Olaszország vezetése úgy döntött, hogy a patrióta Matteo Salvini figyelmeztetése ellenére kiáll Ukrajna pénzügyi támogatása mellett, és 2026-ban is folytatja a katonai segélyek küldését.
Az olasz kormány úgy döntött, hogy jövőre is folytatja Ukrajna katonai támogatását, ezzel lezárult egy hónapok óta tartó belső vita Giorgia Meloni miniszterelnök koalíciójában. A döntés hétfőn, az év végi kabinetülésen született – írja a Bloomberg.

Olaszország jövőre is folytatja Ukrajna katonai támogatását
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Meloni koalíciós partnere, 

a patrióta Matteo Salvini hónapok óta azzal érvelt, hogy korrupciós kockázatokra hivatkozva Olaszországnak fel kell függesztenie az ukrajnai segélyeket. 

Azonban Meloni és a másik koalíciós tag, a Forza Italia párt politikusai viszont a támogatás fenntartása mellett álltak ki.

December elején az Európai Unió úgy döntött, hogy 90 milliárd euró kölcsönt nyújt Ukrajnának a következő két év költségeinek fedezésére. Friss források hiányában Kijev valószínűleg a jövő év elején kifogyott volna a pénzből. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a sorsdöntő kérdésekben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, a 2026-os magyar választás tétje ezért hatalmas.

 

Orosz-ukrán háború
