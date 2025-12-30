Az olasz kormány úgy döntött, hogy jövőre is folytatja Ukrajna katonai támogatását, ezzel lezárult egy hónapok óta tartó belső vita Giorgia Meloni miniszterelnök koalíciójában. A döntés hétfőn, az év végi kabinetülésen született – írja a Bloomberg.

Olaszország jövőre is folytatja Ukrajna katonai támogatását

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Meloni koalíciós partnere,

a patrióta Matteo Salvini hónapok óta azzal érvelt, hogy korrupciós kockázatokra hivatkozva Olaszországnak fel kell függesztenie az ukrajnai segélyeket.

Azonban Meloni és a másik koalíciós tag, a Forza Italia párt politikusai viszont a támogatás fenntartása mellett álltak ki.

December elején az Európai Unió úgy döntött, hogy 90 milliárd euró kölcsönt nyújt Ukrajnának a következő két év költségeinek fedezésére. Friss források hiányában Kijev valószínűleg a jövő év elején kifogyott volna a pénzből. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a sorsdöntő kérdésekben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, a 2026-os magyar választás tétje ezért hatalmas.