Orbán Balázs: Ukrajna gyorsított csatlakozása és a megszorítások kéz a kézben járnak – videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy Brüsszelben már a következő év fő politikai irányvonalai rajzolódnak ki. Mint fogalmazott, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását és a háborús tervek költségeinek áthárítását is napirenden tartják – mindez pedig komoly következményekkel járhat az európai emberek számára.

Orbán Balázs: Ukrajna gyorsított csatlakozása és a megszorítások kéz a kézben járnak Fotó: MTI

Az első bejegyzésben Orbán Balázs kiemelte, hogy a Politico legújabb Brussels Playbook hírlevelében arról írnak, hogy az EU vezetői 2026-ban a legfőbb célok közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét, és ennek gyorsítása fogja meghatározni a következő év politikai vitáit.

Ez azt jelenti, hogy Brüsszelben a háború finanszírozása mellett Ukrajna gyorsított EU-integrációját is napirenden tartják, annak ellenére, hogy a csatlakozási tárgyalások eddig is akadoztak, és a jogállamisági, gazdasági és biztonsági kockázatok továbbra sem oldódtak meg

– magyarázta. Emlékeztetett, hogy a magyar emberek egyértelmű döntést hoztak idén: nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. Hangsúlyozta:

2026-ban sem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel a magyar kárára, a magyarok feje fölött döntsön!

Orbán Balázs: Komoly figyelmeztetést kaptak az európai emberek: a megszorítások csak a kezdet!

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközileg elismert német gazdaságkutató intézet, a Kiel Institute for the World Economy tanulmánya arra jut: a háborúkat mindig megszorítások előzik meg. Ismertette, hogy a kutatás az elmúlt 150 év tapasztalatait vizsgálta 20 ország adatai alapján, és kimutatta, hogy a háborúkat megelőzően

először rendszerint az állami eladósodás ugrik meg, majd

ennek finanszírozására jelentős adóemelések következnek, amelyek hosszú távon beépülnek az adórendszerbe – vagyis a fiskális terhek tartósan magas szinten maradnak, miközben

a jóléti kiadások fokozatos leépítése válik általánossá.

Pontosan ezt látjuk most szerte Európában: széles körű megszorításokat vezetnek be azok az országok, amelyek vezetői politikailag elköteleződtek egy európai–orosz háború megvívása mellett

– mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy Magyarország ma Európán belül a legerősebb háborúellenes ország, ezért Brüsszel teljes erővel támogatja saját szövetségeseit, hogy egy kormányváltás esetén Magyarországot is be tudják terelni a háborús blokkba.

Nem véletlen, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is egy európai mintába illeszkedő, átfogó megszorítócsomag bevezetésére készül.

Az európai vezetők veszélyes háborús terveik költségeit adóemeléseken, megszorításokon és a támogatások megszüntetésén keresztül a magyar emberekkel fizettetnék meg – de amíg Magyarországon békepárti többség van, ezt minden eszközzel meg fogjuk akadályozni – zárta szavait.