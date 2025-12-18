Mutatjuk Orbán Viktor friss reggeli híreit Brüsszelből

A csúcs előtt Orbán Viktor közösségi médiás bejegyzésben fogalmazott meg éles kritikát a brüsszeli bürokraták irányvonalával szemben.
Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál – közölte Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót, ahol az orosz vagyon elkobzásának kérdéséről azt mondta: nincs esély arra, hogy a javaslat mögött többség alakuljon ki. Kiemelte:
Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.
Orbán Viktor a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy állítása szerint egyelőre senki sem állt elő olyan új javaslattal, amely a korábban elvetett elképzelést váltaná fel. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar alkotmány egyértelműen rögzíti: a kormány csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Orbán Viktor közölte, hogy ilyen felhatalmazással nem rendelkezik, és véleménye szerint a jövőben sem kapna felhatalmazást egyetlen magyar miniszterelnök sem arra, hogy Magyarországot egy európai uniós hitel révén eladósítsa.
Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét
– mondta. Orbán Viktor kiemelte:
Tegnap egy súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az adott esetben a családok rezsiköltsége legalább a kétszeresére, de inkább a háromszorosára nőne. Úgy fogalmazott, hogy komoly politikai küzdelem zajlott, amelyben a Fidesz–KDNP képviselői Magyarország mellett álltak ki és az országért harcoltak, míg mások ezt nem tették meg. A Tiszát azzal jellemezte, hogy egyensúlyozott, és azt a megoldást választotta, hogy kimaradt az ügyből.
Orbán Viktor kiállt a gazdák mellett
Korábbi híradásainkban beszámoltunk róla, Brüsszelben tüntetnek a gazdák. Orbán Viktor ezzel összefüggésben arról beszélt, hogy a gazdák követeléseit teljes mértékben jogosnak tartja. Úgy vélte, jelenleg két komoly problémával szembesülnek, amelyek közül az egyik a Mercosur nevű csomag. Elmondása szerint ez egy latin-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás lenne, amely súlyosan hátrányosan érintené a gazdákat. Hozzátette, hogy Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem támogatják ezt a megállapodást. Kifejtette azt is, hogy a kérdésről itthon komoly szakmai viták zajlottak, és végül az a magyar álláspont alakult ki, hogy a megállapodást nem támogatják.
Itt is minősített többségre volna szükség, és én úgy látom, hogy vagyunk elegen Mercosour ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy a bizottság elnökasszonya még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni.
– mutatott rá Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök szerint a gazdák másik problémája az a green deal, amelynek keretében az agrár-, illetve mezőgazdasági tevékenységeket olyan mértékben szabályozzák túl, hogy az jelentős többletköltséget okoz, és versenyhátrányba hozza a termelőket.
A magyar kormány 100 százalékig a gazdák mellett van. Örülök, hogy Magyarország ebből nem maradt ki, és itt vannak a magyar gazdák is
– tette hozzá.
Egy újságírói kérdésre reagálva Orbán Viktor arról beszélt:
Az alaphelyzet mégiscsak a következő, van két ország, amely egymással háborúban áll Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúból fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúból félnek. Ez nem más, mint hadüzenet. Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk, vagy mandátumunk van. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni.