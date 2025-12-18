Mutatjuk Orbán Viktor friss reggeli híreit Brüsszelből

A csúcs előtt Orbán Viktor közösségi médiás bejegyzésben fogalmazott meg éles kritikát a brüsszeli bürokraták irányvonalával szemben.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál – közölte Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót, ahol az orosz vagyon elkobzásának kérdéséről azt mondta: nincs esély arra, hogy a javaslat mögött többség alakuljon ki. Kiemelte:

Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.

Orbán Viktor a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy állítása szerint egyelőre senki sem állt elő olyan új javaslattal, amely a korábban elvetett elképzelést váltaná fel. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar alkotmány egyértelműen rögzíti: a kormány csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Orbán Viktor közölte, hogy ilyen felhatalmazással nem rendelkezik, és véleménye szerint a jövőben sem kapna felhatalmazást egyetlen magyar miniszterelnök sem arra, hogy Magyarországot egy európai uniós hitel révén eladósítsa.

Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

– mondta. Orbán Viktor kiemelte:

Tegnap egy súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy az adott esetben a családok rezsiköltsége legalább a kétszeresére, de inkább a háromszorosára nőne. Úgy fogalmazott, hogy komoly politikai küzdelem zajlott, amelyben a Fidesz–KDNP képviselői Magyarország mellett álltak ki és az országért harcoltak, míg mások ezt nem tették meg. A Tiszát azzal jellemezte, hogy egyensúlyozott, és azt a megoldást választotta, hogy kimaradt az ügyből.