Orbán Viktor bejelentést tesz – élőben Brüsszelből

Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol az EU vezetőivel folytat megbeszéléseket. A tárgyalások középpontjában az orosz–ukrán háború, valamint az uniós pénzügyi és politikai döntések előkészítése áll. A miniszterelnök szerint komoly politikai ütközet várható az Európai Tanácsban.

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsra készülve korábban azt hangsúlyozta, hogy éles különbség van a háború- és a békepárti országok között. Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, háborúpártiaknak. Magyarország a béke pártján áll. Orbán Viktor miniszterelnök

