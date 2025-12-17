Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ursula von der Leyen meghátrált - itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

Jajj!

Putyin bejelentést tett a bolygópusztító szuperfegyverről

Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentést tesz – élőben Brüsszelből

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol az EU vezetőivel folytat megbeszéléseket. A tárgyalások középpontjában az orosz–ukrán háború, valamint az uniós pénzügyi és politikai döntések előkészítése áll. A miniszterelnök szerint komoly politikai ütközet várható az Európai Tanácsban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelbejelentés

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsra készülve korábban azt hangsúlyozta, hogy éles különbség van a háború- és a békepárti országok között. Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, háborúpártiaknak. Magyarország a béke pártján áll.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook

 

A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését
Ursula von der Leyen meghátrált - itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése
Brüsszel atombombát dobna a magyar gazdaságra

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!