Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett az EU-csúcs után – videó

„A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk” – mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök korábban hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja az Ukrajna finanszírozását szolgáló közös uniós hitelfelvételt.

Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett az uniós csúcstalálkozó után. A kormányfő többek között arról beszélt, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország egységesen fellépett a közös hitelfelvétel ellen.

A közös hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak „akadálya mi voltunk”.

Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni

- tette hozzá Orbán Viktor.

A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része

- emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve: sikerült elérni egy „opt-out” lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország kimaradhat a háborús hitel nyújtásából.

Annak ellenére, hogy a három ország kimaradt, a többi EU-tagállam közösen nyújtja a hadikölcsönt Ukrajnának, ezzel segítve a háború folytatását

– emelte ki a magyar miniszterelnök, hozzátéve: Európa háborúpárti politikát folytat, és nem hallgat a békekezdeményezésekre.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az orosz vagyonok felhasználásáról szóló döntést elhalasztották, továbbra is vizsgálják a kérdést.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker

- jelentette ki Orbán Viktor.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy halott ötlet.

Ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban. Ettől sikerült megóvni magunkat. Ez egy nagyszerű siker

- fogalmazott.