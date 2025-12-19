Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett az EU-csúcs után – videó

„A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk” – mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök korábban hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja az Ukrajna finanszírozását szolgáló közös uniós hitelfelvételt.
Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett az uniós csúcstalálkozó után. A kormányfő többek között arról beszélt, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország egységesen fellépett a közös hitelfelvétel ellen.
A közös hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak „akadálya mi voltunk”.
Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni
- tette hozzá Orbán Viktor.
A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része
- emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve: sikerült elérni egy „opt-out” lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország kimaradhat a háborús hitel nyújtásából.
Annak ellenére, hogy a három ország kimaradt, a többi EU-tagállam közösen nyújtja a hadikölcsönt Ukrajnának, ezzel segítve a háború folytatását
– emelte ki a magyar miniszterelnök, hozzátéve: Európa háborúpárti politikát folytat, és nem hallgat a békekezdeményezésekre.
A kormányfő arról is beszélt, hogy az orosz vagyonok felhasználásáról szóló döntést elhalasztották, továbbra is vizsgálják a kérdést.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker
- jelentette ki Orbán Viktor.
Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy halott ötlet.
Ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban. Ettől sikerült megóvni magunkat. Ez egy nagyszerű siker
- fogalmazott.