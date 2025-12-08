Hírlevél
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Brüsszel szankciói ellenére biztosítjuk Magyarország gázellátását – videó

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök diplomáciai körútjának Ankara a következő állomása, ahol Recep Tayyip Erdogan elnökkel egyeztet a kormányfő a magyar energiaellátásról. Orbán Viktor a csatornáján világossá tette: Magyarország nem engedi, hogy a háborús szankciók veszélyeztessék a hazai gazdaságot.
Orbán ViktorTörökországRecep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat a Magyarországra irányuló földgázszállítás biztosításáról Orbán Viktor. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: Magyarország érdeke mindenek felett

Mint fogalmazott: az amerikai elnökkel már sikerült megállapodni arról, hogy a magyar gázszállításokat nem érintik a szankciók, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pedig abban egyezett meg, hogy továbbra is jut elegendő gáz Magyarország számára.

Most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra

– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az orosz földgáz csak Törökországon keresztül érkezhet hazánkba.

Orbán Viktor rámutatott:

Idén már hét és félmilliárd köbmétert hoztunk. Jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit

– összegezte a miniszterelnök. 

Miközben Brüsszel továbbra is a háborús szankciós politikát erőlteti, a magyar kormány a nemzeti érdekeket érvényesítve, kétoldalú megállapodásokkal védi az ország energiaellátását és gazdasági biztonságát.

Szijjártó Péter szerint nem lehet politikai kérdés az energiaellátás

 

