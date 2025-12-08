Orbán Viktor: Brüsszel szankciói ellenére biztosítjuk Magyarország gázellátását – videó

Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat a Magyarországra irányuló földgázszállítás biztosításáról Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Magyarország érdeke mindenek felett
Mint fogalmazott: az amerikai elnökkel már sikerült megállapodni arról, hogy a magyar gázszállításokat nem érintik a szankciók, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pedig abban egyezett meg, hogy továbbra is jut elegendő gáz Magyarország számára.
Most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra
– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az orosz földgáz csak Törökországon keresztül érkezhet hazánkba.
Orbán Viktor rámutatott:
Idén már hét és félmilliárd köbmétert hoztunk. Jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit
– összegezte a miniszterelnök.
Miközben Brüsszel továbbra is a háborús szankciós politikát erőlteti, a magyar kormány a nemzeti érdekeket érvényesítve, kétoldalú megállapodásokkal védi az ország energiaellátását és gazdasági biztonságát.