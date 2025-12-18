Orbán Viktor: Ez a döntés a rezsivédelem végét jelentené

Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntéséről szólva elmondta, jogszerűtlen az a határozat, amelyben megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni

– mutatott rá, hozzátéve: ebben az esetben a családok rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni.

A miniszterelnök értékelése szerint „nagyon nagy csata volt” szerdán.

A mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam

– idézte fel.