Orbán Viktor: Ez a döntés a rezsivédelem végét jelentené

Orbán Viktor szerint jogszerűtlen az Európai Parlament döntése az orosz energia kizárásáról, és súlyos következményekkel járna Magyarország számára.
Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntéséről szólva elmondta, jogszerűtlen az a határozat, amelyben megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára.
Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni
– mutatott rá, hozzátéve: ebben az esetben a családok rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni.
A miniszterelnök értékelése szerint „nagyon nagy csata volt” szerdán.
A mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam
– idézte fel.
