Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország olcsó gázellátását

A miniszterelnök az isztambuli tárgyalás után jelentkezett közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy három sikeres lépésben sikerült biztosítani hazánk megfizethető energiaellátását.
A miniszterelnök nemrég tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A találkozó után Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült hazánk megfizethető energiaellátását biztosítani.
A miniszterelnök bejegyzésében emlékeztetett, hogy Washingtonban sikerült megállapodni arról, hogy „ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció”. Ezután Moszkvában is sikerült letárgyalni, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.
Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!