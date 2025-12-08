Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország olcsó gázellátását

A miniszterelnök nemrég tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A találkozó után Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült hazánk megfizethető energiaellátását biztosítani.

A miniszterelnök bejegyzésében emlékeztetett, hogy Washingtonban sikerült megállapodni arról, hogy „ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció”. Ezután Moszkvában is sikerült letárgyalni, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.