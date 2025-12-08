Hírlevél
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország olcsó gázellátását

A miniszterelnök az isztambuli tárgyalás után jelentkezett közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy három sikeres lépésben sikerült biztosítani hazánk megfizethető energiaellátását.
A miniszterelnök nemrég tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A találkozó után Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült hazánk megfizethető energiaellátását biztosítani. 

A miniszterelnök bejegyzésében emlékeztetett, hogy Washingtonban sikerült megállapodni arról, hogy „ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció”. Ezután Moszkvában is sikerült letárgyalni, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni. 

Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

