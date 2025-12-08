A miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol tárgyalásokat folytat majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor még a találkozó előtt üzent a Harcosok Klubjának is.

Orbán Viktor több kérdésről is tárgyal majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is.