A miniszterelnök a Harcosok Klubjának is üzent Isztambulból. Orbán Viktor szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, a további hírekkel pedig hamarosan jelentkezik majd.
A miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol tárgyalásokat folytat majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor még a találkozó előtt üzent a Harcosok Klubjának is.
A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is.
„Törökország regionális nagyhatalom és stratégiai partnerünk. A baklava jó, a kávé erős. A friss hírekkel hamarosan jelentkezem” – írta a miniszterelnök.
