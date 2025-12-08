Hírlevél
A miniszterelnök a Harcosok Klubjának is üzent Isztambulból. Orbán Viktor szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, a további hírekkel pedig hamarosan jelentkezik majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Recep Tayyip ErdoganOrbán ViktorTörökország

A miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol tárgyalásokat folytat majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor még a találkozó előtt üzent a Harcosok Klubjának is. 

Orbán Viktor több kérdésről is tárgyal majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel 
Orbán Viktor több kérdésről is tárgyal majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is. 

„Törökország regionális nagyhatalom és stratégiai partnerünk. A baklava jó, a kávé erős. A friss hírekkel hamarosan jelentkezem” – írta a miniszterelnök. 

