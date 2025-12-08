Hírlevél
Orbán Viktor műhelytitkokat árult el isztambuli tárgyalása előtt

A magyar miniszterelnök ma Recep Tayyip Erdogannal tárgyalt Törökországban. Orbán Viktor a török elnökhöz tartva az autóban osztott meg néhány műhelytitkot arról, hogy hogyan is készül egy ilyen találkozóra és mire szokott figyelni.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat. A találkozó előtt a magyar kormányfő az autóban osztott meg néhány műhelytitkot.

Orbán Viktor elárulta, hogy készül fel az ilyen találkozókra
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, izgulni már nem szokott, hiszen ez lesz a 32. találkozó a török elnök és közte. 

Ilyenkor már nem izgul az ember

 – hangsúlyozta. 

Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy a dolgok egyszerűbbek, mint amilyennek kívülről tűnnek: „mindig azt kell csinálni, amit a házigazda csinál, csak egy fél lépéssel mindig lemaradva”. A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy a hosszú évek munkája mellett a külügyminiszter is segít, hiszen minden ilyen találkozó előtt betűről betűre átveszik, miről fognak tárgyalni. 

A nagy ügyeket azonban tudni kell séróból – hangsúlyozta.

A miniszterelnök szerint a mai találkozó nagy ügyei egyértelműen az energia, kereskedelem, béke, migráció. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Törökország jelenleg a legsikeresebb közvetítő a béke terén, ahogy a migráció megállítása terén is elévülhetetlen érdemei vannak Erdogan elnöknek. 

A török elnök ebben az évben is 100 000 migránst fogott meg, nem engedi ki őket, összességében már három millió migráns tartózkodik Törökország területén, ha ezt ő nem tenné, egész Európa úszna a menekültáradatban 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Erdogan egy régi vágású úriember, akihez higgadt okfejtés, türelem és tisztelet szükséges. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor Isztambulból jelentkezett.

