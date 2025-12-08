Orbán Viktor műhelytitkokat árult el isztambuli tárgyalása előtt

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Isztambulba utazott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat. A találkozó előtt a magyar kormányfő az autóban osztott meg néhány műhelytitkot.

Orbán Viktor elárulta, hogy készül fel az ilyen találkozókra

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, izgulni már nem szokott, hiszen ez lesz a 32. találkozó a török elnök és közte.

Ilyenkor már nem izgul az ember

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy a dolgok egyszerűbbek, mint amilyennek kívülről tűnnek: „mindig azt kell csinálni, amit a házigazda csinál, csak egy fél lépéssel mindig lemaradva”. A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy a hosszú évek munkája mellett a külügyminiszter is segít, hiszen minden ilyen találkozó előtt betűről betűre átveszik, miről fognak tárgyalni.

A nagy ügyeket azonban tudni kell séróból – hangsúlyozta.

A miniszterelnök szerint a mai találkozó nagy ügyei egyértelműen az energia, kereskedelem, béke, migráció. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Törökország jelenleg a legsikeresebb közvetítő a béke terén, ahogy a migráció megállítása terén is elévülhetetlen érdemei vannak Erdogan elnöknek.

A török elnök ebben az évben is 100 000 migránst fogott meg, nem engedi ki őket, összességében már három millió migráns tartózkodik Törökország területén, ha ezt ő nem tenné, egész Európa úszna a menekültáradatban

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Erdogan egy régi vágású úriember, akihez higgadt okfejtés, türelem és tisztelet szükséges. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor Isztambulból jelentkezett.