Orbán Viktor: Lázadás indul!

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált az Európai Unió legújabb döntésére: a migrációs paktumra. A magyar kormányfő szerint Brüsszel arra próbálja rákényszeríteni Magyarországot, hogy vagy pénzügyi hozzájárulást nyújtson, vagy migránsokat fogadjon be, ami elfogadhatatlan az ország számára.

Orbán Viktor elutasítja a migrációs paktumot

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország már így is jelentős forrásokat fordít az Unió külső határainak védelmére, és sem egyetlen migránst nem fogad be, se nem fizet más országok migránsaiért. A miniszterelnök egyértelművé tette:

Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit, és a helyzet kapcsán a kormányfő Lázadás indul! üzenettel zárta bejegyzését.

Ez a bejegyzés ismét ráirányítja a figyelmet Magyarország kemény álláspontjára a migrációs politikában, amelyet a kormány következetesen képvisel az uniós nyomással szemben. Korábban írtunk róla, hogy Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat.