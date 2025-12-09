Orbán Viktor fontos dolgot árult el az áprilisi választásról – videó

Orbán Viktor néhány órával korábban a Facebookon azt írta, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul! Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a miniszterelnök leszögezte: „Itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt”.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket – amúgy abszurd –, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön

– sorolta. Hozzátette, hogy ami most történt, az nyugatról támad, ami teljesen új fejezet a migráció történetében. „Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. Azt döntötte az unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat” – mondta.

Megjegyezte azt is, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem „a nyakunkba küldik őket” nyugatról. „Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz”.

Kifejtette, hogy ennek az előszelét látja most, még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket.

És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell

– hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, ez egy új fejezet, és nagyon sajnálta, hogy ebben nincs nemzeti egység. „A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta, és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra, ez mindent új színben tüntet föl, a választások is egy új felhangot kaptak” – mondta.