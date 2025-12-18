Háborút finanszírozna Brüsszel, Orbán Viktor nemet mond

Hírlevél
Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét – mondta el Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelben.
Az EU-csúcsra érkezve a magyar kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország elutasítja Ukrajna közös uniós hitelből történő finanszírozását és a befagyasztott vagyon átadását.

Orbán Viktor: Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni (Fotó: AFP)
Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét 

– hangsúlyozta. 

Kiemelte: 

az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek, az nem más, mint hadüzenet. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni és a békéért kellene dolgozni. Nem szeretnék egy olyan Európai Uniót látni, amely háborúban van. Ha pénzt adunk, akkor háborúban lesz az Európai Unió

 – figyelmeztetett a kormányfő.

 

