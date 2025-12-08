Orbán Viktor Törökországban: Kulcsfontosságú megállapodások születhetnek

Bohár Dániel legújabb videóiban Orbán Viktor mai törökországi útjáról beszélt. A miniszterelnök az interjúban hangsúlyozta, hogy Törökország Magyarország számára kulcsfontosságú stratégiai partner: nélkülük nehéz lenne az energiaellátást, az áruforgalmat és a migráció kezelését biztosítani. A kormányfő kiemelte, hogy a két ország a háttérben gyakran együtt dolgozik a béke érdekében, és az új világban Magyarországnak elengedhetetlen megbízható szövetségeseket találni.

Orbán Viktor a magyar–török kapcsolatok jelentőségét, a béke előmozdítását és a stratégiai együttműködés fontosságát emelte ki Fotó: AFP

Bohár Dániel videójában Bóka János a magyar-török kapcsolatok fontosságáról beszélt.

Szerinte Magyarországnak az új világban megbízható partnereket és szövetségeseket kell találnia, mert Európa sokszor nem bizonyul annak.

Kiemelte, hogy Törökország kulcsszerepet játszik az energiaellátásban, az áruforgalomban, a migráció kezelésében és a régió biztonságában, ezért a két ország stratégiai partnerségre törekszik. A mély politikai bizalom megteremtése érdekében a magyar kormány minden területen együttműködési lehetőségeket keres.

Orbán Viktor: Törökország a béke pártján áll

Bohár Dániel legújabb videójában Orbán Viktor a török-magyar-csúcs előtt nyilatkozott.

A miniszterelnök szerint a törökök ugyanúgy látják a háború kockázatait, mint Magyarország: tudják, hogy abból csak vesztesként lehet kijönni.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a két ország gyakran együttműködik a béketeremtésben, és valószínű, hogy a mostani találkozón is érdemben tárgyalnak majd a kérdésről.

Bohár Dániel szarkasztikusan ezt fűzte a következő videóhoz: „Folytatódik az elszigetelődés!”

A felvételen úgy fogalmazott, hogy folytatódik az elszigetelődés, és kiemelte: Trump és Putyin után ma Erdogan török elnökkel találkozik Orbán Viktor. Hozzátette, hogy azok a liberális médiumok, amelyek ezek után is arról írnak, hogy Magyarország elszigetelődött, valójában mókásak.