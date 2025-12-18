Orosz bombatámadás rázta meg az ukrán várost

Orosz irányított bombatámadás érte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát, amelynek következtében legalább 32 ember megsérült, köztük egy gyermek – közölte Ivan Fedorov, a régió kormányzója. A támadás az ukrán város több lakóépületét, infrastruktúráját és oktatási intézményeit érte, miközben az ukrán hatóságok a következmények feltérképezésén dolgoznak – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Orosz irányított bombatámadás érte a Délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát

Fotó: AFP

A légitámadás során két többemeletes lakóépületet találat ért.

Fedorov szerint lehetséges, hogy még további sérültek vagy eltemetett áldozatok lehetnek a romok alatt, a helyszíni mentési munkálatokat az Állami Sürgősségi Szolgálat irányítja. A mentők és a tűzoltók a helyszínen intenzíven dolgoznak: a tűzoltók az égő épületek oltásán, míg az elsősegélynyújtók a sérültek ellátásán fáradoznak. A kormányzó hozzátette, hogy a megyében történt egy másik támadás is, amelynek következtében egy nő megsérült.

Zaporizzsja a teljes körű orosz invázió előtt, 2022-ben, mintegy 710 ezer lakosnak adott otthont, és azóta gyakori célpontja az orosz támadásoknak. A város stratégiai jelentősége miatt rendszeres légicsapásokkal próbálják meggyengíteni az ukrán infrastruktúrát.

A mostani támadás különösen feszített nemzetközi környezetben történt.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az orosz Rosztov na donu városát ukrán dróntámadás borította lángokba.

Ukrajna, az Egyesült Államok és európai partnereik jelenleg a békeegyezmény véglegesítésén dolgoznak, miközben Washington az orosz–ukrán háború befejezését sürgeti. Ezzel párhuzamosan Oroszország továbbra is folyamatos támadásokat indít az ukrán városok ellen, célpontjai között elsősorban az energiaellátást és a polgári infrastruktúrát érintő létesítmények szerepelnek.