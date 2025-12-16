Finn figyelmeztetés: orosz csapatok érkezhetnek a NATO keleti határára

Orpo felszólította az Európai Unió többi tagállamát, hogy vállaljanak nagyobb szolidaritást a keleti szárny országai iránt, amelyek jelentősen növelték védelmi kiadásaikat. GDP-arányosan ezek az államok Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatói közé tartoznak, annak ellenére, hogy közülük több, súlyos gazdasági nehézségekkel küzd.

Oroszország a NATO keleti szárnyára helyezheti át csapatait (Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP)

Tudjuk, hogy még akkor is, ha béke lesz Ukrajnában, Oroszország továbbra is fenyegetést jelent. Nyilvánvaló, hogy katonai erőit közelebb fogja telepíteni a finn határhoz és a balti államok határaihoz. Egyértelmű, hogy pénzügyi támogatásra van szükségünk Brüsszeltől

– mondta Orpo a Financial Timesnak adott interjújában.

December 16-án, kedden Finnországban tartják a NATO keleti szárnyának első csúcstalálkozóját, amelyen nyolc olyan ország vesz részt, amely tengeri vagy szárazföldi határral rendelkezik Oroszországgal vagy Belorussziával.

A csúcstalálkozó résztvevői közös álláspontra törekednek majd a katonai képességek fejlesztéséről olyan területeken, mint a légvédelem, a dróntechnológia és a szárazföldi erők. Emellett napirendre kerül az is, miként lehetne hatékonyabban mozgatni fegyvereket és csapatokat Európán belül – írja a ZN.ua

Több NATO-tagállam is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország az Ukrajna elleni hadműveletek befejezése után három-öt éven belül komoly konfrontációra lehet képes a nyugati katonai szövetséggel.

Észtország, Litvánia és Lengyelország azt tervezi, hogy jövőre a GDP-je több mint 5 százalékát fordítja védelemre, ezzel túllépve a Donald Trump amerikai elnök által korábban megfogalmazott elvárásokat. Más „frontvonalbeli” országok szintén növelik katonai kiadásaikat.

Orpo szerint kulcsfontosságú, hogy Európa képes legyen önállóan is megvédeni magát, miközben az Egyesült Államok fokozatosan csökkenti jelenlétét a kontinensen.

Tudjuk, hogy az Egyesült Államok visszafogja Európa védelmében vállalt szerepét, mivel számos más biztonsági kihívással is szembe kell néznie

– jegyezte meg.

❗️Зараз критичний момент перемовин. Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці 4 роки, – Стубб



Президент Фінляндії додав: США, Україна і Європа працюють над 3-ма документами: мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки для України та післявоєнна відбудова. pic.twitter.com/kNtMRW65LN — Breaking News (@breakingUAnews) December 15, 2025

Finnország azon kevés európai országok közé tartozik, amelyek nem lazítottak az Oroszországgal szembeni éberségen. Az ország kiterjedt felkészültségi rendszert tart fenn, amely magában foglalja az óvóhelyek hálózatát és a létfontosságú készletek jelentős felhalmozását. Ugyanakkor Finnország több mint egy évtizede gazdasági recesszióval küzd, ami arra kényszeríti a kormányt, hogy a növekvő államadósság mellett csökkentse a közkiadásokat.

A gazdaságunk jelenleg nagyon rossz állapotban van. Ez az orosz fenyegetéssel függ össze. Finnországban rendkívül nehéz a hangulat

– fogalmazott Orpo.