Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

Putyin következő lépése mindent boríthat – váratlan fordulat jöhet

orosz hadsereg

Az orosz előrenyomulás megállíthatatlan

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz erők december 18-án előrenyomulást értek el. Zaporizzsja keleti részén, Huliaipole térségében, valamint Donyeck régió északi részén, Dronivka közelében is sikereket regisztráltak. A legsúlyosabb harcok a pokrovszki irányon zajlottak, ahol az orosz hadsereg újabb támadásokat indított korábban visszavert állások ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A beszámolók szerint az orosz erők újabb támadásokat indítottak olyan térségekben, ahonnan korábban az ukrán hadsereg visszaszorította őket, és több régióban is előrenyomulást értek el Ukrajnában. Az ukrán DeepState információs forrás jelentése alapján az orosz csapatok december 18-án előrenyomultak a Donyeck és a Zaporizzsja régiókban, amit az interaktív térképek frissítése is megerősített – számol be az eseményekről a ZN.UA.

Az orosz erők újabb támadásokat indítottak a térségben.
Az orosz erők újabb támadásokat indítottak a térségben.
Fotó: AFP

A jelentés szerint Zaporizzsja régió keleti részén, Huliaipole városában értek el előrehaladást.

Donyeck régió északi részén az orosz erők Dronivka falu közelében értek el sikert. 

Emellett további előrenyomulás történt a Pokrovszk-irányban is.

Ezen a frontszakaszon az orosz erők Dobropillja környékén haladtak előre, ahol korábban már végrehajtottak egy áttörést, amelyet az ukrán hadsereg katonái visszavertek. Az újabb támadás során az orosz csapatok Nikonorivka és Pankivka közelében nyomultak előre. 

A Főparancsnokság esti jelentése szerint az elmúlt 24 órában összesen 46 ellenséges támadást regisztráltak a Pokrovszki irányon, ami nyolccal több volt az előző naphoz képest. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!