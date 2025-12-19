Az orosz előrenyomulás megállíthatatlan

A beszámolók szerint az orosz erők újabb támadásokat indítottak olyan térségekben, ahonnan korábban az ukrán hadsereg visszaszorította őket, és több régióban is előrenyomulást értek el Ukrajnában. Az ukrán DeepState információs forrás jelentése alapján az orosz csapatok december 18-án előrenyomultak a Donyeck és a Zaporizzsja régiókban, amit az interaktív térképek frissítése is megerősített – számol be az eseményekről a ZN.UA.

Az orosz erők újabb támadásokat indítottak a térségben.

Fotó: AFP

A jelentés szerint Zaporizzsja régió keleti részén, Huliaipole városában értek el előrehaladást.

Donyeck régió északi részén az orosz erők Dronivka falu közelében értek el sikert.

Emellett további előrenyomulás történt a Pokrovszk-irányban is.

Ezen a frontszakaszon az orosz erők Dobropillja környékén haladtak előre, ahol korábban már végrehajtottak egy áttörést, amelyet az ukrán hadsereg katonái visszavertek. Az újabb támadás során az orosz csapatok Nikonorivka és Pankivka közelében nyomultak előre.