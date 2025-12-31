Hírlevél
Rendkívüli

orosz-ukrán háború

Az orosz erők áttörték az ukrán védelmet az északi körzetben

1 órája
Az orosz csapatok mélyen behatolnak az ukrán fegyveres erők védelmébe az Északi Katonai Körzetben – közölte Valerij Geraszimov, a fegyveres erők vezérkari főnöke.
orosz-ukrán háborúcsapatokelőretörésfront

„A közös csoport csapatai magabiztosan haladnak előre az ellenség védelmének mélyén” – mondta az északi erőcsoport harci feladatainak végrehajtását ellenőrizve.

Az orosz csapatok mélyen behatoltak az ukrán fegyveres erők védelmébe (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)
Ahogy Geraszimov megjegyezte:

  • a csapatok idén érték el a legmagasabb előrenyomulási ütemet;
  • egy hónap alatt a hadsereg több mint 700 négyzetkilométert „szabadított fel” az SVO övezetében;
  • decemberben hét települést foglaltak el a Szumi és Harkov régióban;

Vlagyimir Putyin elnök feladatul tűzte ki a biztonsági övezet további bővítését, hogy biztosítsa a Belgorodi és Kurszki területek lakóinak békés életét

  – jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. 

Geraszimov megvizsgálta az Északi haderőcsoport egységei és alakulatai által végrehajtott harci küldetések előrehaladását, és kitüntetéseket adott át a kiválóan teljesítő katonáknak. Ahogy Putyin hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, a Harkov és Szumi térségekben írja – a RIA Novosztyi.

 

Orosz-ukrán háború
