„A közös csoport csapatai magabiztosan haladnak előre az ellenség védelmének mélyén” – mondta az északi erőcsoport harci feladatainak végrehajtását ellenőrizve.

Az orosz csapatok mélyen behatoltak az ukrán fegyveres erők védelmébe (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

Ahogy Geraszimov megjegyezte:

a csapatok idén érték el a legmagasabb előrenyomulási ütemet;

egy hónap alatt a hadsereg több mint 700 négyzetkilométert „szabadított fel” az SVO övezetében;

decemberben hét települést foglaltak el a Szumi és Harkov régióban;

Vlagyimir Putyin elnök feladatul tűzte ki a biztonsági övezet további bővítését, hogy biztosítsa a Belgorodi és Kurszki területek lakóinak békés életét

– jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.

Geraszimov megvizsgálta az Északi haderőcsoport egységei és alakulatai által végrehajtott harci küldetések előrehaladását, és kitüntetéseket adott át a kiválóan teljesítő katonáknak. Ahogy Putyin hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, a Harkov és Szumi térségekben írja – a RIA Novosztyi.