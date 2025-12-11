Hírlevél
rakéta

Az orosz haderő lecsapott, hatalmas a pusztítás

Egy héten belül már másodjára támadták Kremencsuk városát. Az orosz haderő az akcióban a helyi energetikai infrastruktúrát támadta.
rakétaOroszországUkrajna

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk Kijevtől körülbelül 250 kilométerre délkeletre fekszik. Az orosz haderő egy héten belül másodjára támadja a várost – írja a Kyiv Independent

Az orosz haderő drónokkal és rakétákkal is támadt
Az orosz haderő drónokkal és rakétákkal is támadt 
Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA / NurPhoto

A helyi energiatermelő létesítmények ismét az orosz támadás célpontjává váltak – jelentette Volodimir Kohut, a Poltavai terület kormányzója december 11-én reggel. „Jelentős számú célpontot lőttek le, de a lehulló törmelékek és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzet okoztak” – mondta. 

A legutóbbi támadás kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Oroszország december 7-én nagyszabású, egyesített csapást mért Kremencsukra, amely több energiatermelő létesítményt is megrongált.

A légierő éjszaka arról számolt be, hogy Oroszország drónok hullámait indította Kremencsukra. A hadsereg ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetést is kiadott, a jelentések szerint legalább három rakétát indítottak a város felé. Röviddel ezután robbanásokról érkeztek jelentések Kremencsukból.

A légierő szerint a támadás során több dróncsoport is célba vette a várost.

 

