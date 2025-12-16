Hírlevél
Az ukrán hadsereg drónbázisát, irányítóközpontját és személyzetét érte támadás. Az oroszok SZU-34-es géppel hajtották végre az akciót.
Az orosz légierő SZU-34 legénysége csapást mért az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére. Az akciót a Vosztok csoport irányította - írta a Life.ru.

Az oroszok SZU-34-es géppel hajtották végre az akciót.
Az oroszok SZU-34-es géppel hajtották végre az akciót  Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP

A portál beszámolója szerint a bombázó univerzális tervező és korrekciós modullal ellátott légibombákkal hajtotta végre a támadást. Miután a felderítés megerősítette az eredményt, a repülőgép visszatért a bázisra. A Life.ru arról is írt, hogy korábban az orosz hadsereg csapást mért azokra az infrastruktúrákra, amelyeket az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverek szállítására használnak. 

A taktikai légierő, a támadó drónok, a rakétacsapatok és a tüzérség az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek csapataival együtt csapást mért a közlekedési infrastruktúra objektumaira, amelyeket a nyugati fegyverek Ukrajnába szállítására használnak. 

Az orosz hadsereg emellett lőszer- és üzemanyag-raktárakat, valamint az ukrán hadsereg és zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit is megtámadta.

Az intenzív támadás válasz volt az előző napok aktív ukrán támadásaira. Amint arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok vették célba Moszkvát december 14-ről 15-re virradó éjszaka. A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros környéki repülőtereken.
 

 

