Az orosz légierő SZU-34 legénysége csapást mért az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére. Az akciót a Vosztok csoport irányította - írta a Life.ru.

Az oroszok SZU-34-es géppel hajtották végre az akciót Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP

A portál beszámolója szerint a bombázó univerzális tervező és korrekciós modullal ellátott légibombákkal hajtotta végre a támadást. Miután a felderítés megerősítette az eredményt, a repülőgép visszatért a bázisra. A Life.ru arról is írt, hogy korábban az orosz hadsereg csapást mért azokra az infrastruktúrákra, amelyeket az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverek szállítására használnak.

A taktikai légierő, a támadó drónok, a rakétacsapatok és a tüzérség az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek csapataival együtt csapást mért a közlekedési infrastruktúra objektumaira, amelyeket a nyugati fegyverek Ukrajnába szállítására használnak.

Az orosz hadsereg emellett lőszer- és üzemanyag-raktárakat, valamint az ukrán hadsereg és zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit is megtámadta.

Новую партию Су-34 передали нашим летчикам. 💪🇷🇺👊

На основе опыта спецоперации самолет усовершенствовали, это позволяет бить по укрофашистам Свинорейха еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования.🐽🇺🇦💥🔥❌ pic.twitter.com/igw9fxcKTm — Александр Ш. (@Shman58) December 10, 2025

Az intenzív támadás válasz volt az előző napok aktív ukrán támadásaira. Amint arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok vették célba Moszkvát december 14-ről 15-re virradó éjszaka. A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros környéki repülőtereken.

