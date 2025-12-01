Egy új norvég tanulmány szerint Európának anyagilag kedvezőbb Ukrajnát támogatni Oroszország legyőzésében, mint engedni Moszkva követeléseinek. A „Europe’s Choice” című kutatás szerint további négyéves ukrán háborús támogatás 606–972 milliárd dollárba kerülne az európai kormányoknak, míg az Oroszország által javasolt béketerv elfogadása esetén az EU költsége az elkövetkező négy évben elérheti az 1,8 billió dollárt – írja a New York Post.

Az orosz–ukrán háború egy orosz győzelem esetén hatalmas költséget róna az európai nemzetekre – állítja a norvég tanulmány

A kutatók szerint a Trump-adminisztráció „nincs tisztában a háború valódi tétjével”. A tanulmány rámutat, hogy a Trump-adminisztráció legutóbbi 28 pontos béketerve világosan jelzi:

sürgető, hogy Európa saját kezébe vegye a diplomáciai erőfeszítéseket az orosz–ukrán háború lezárására.

Korábban írtunk róla, hogy Mark Rutte kijelentése világossá teszi, hogy a NATO nem enged a Kreml nyomásának Ukrajna ügyében.

A kutatók szerint, ha Ukrajna nem kap megfelelő katonai támogatást, orosz győzelem várható. Ebben az esetben milliók menekülnének el Ukrajnából és elárasztanák Európát, milliárdokba kerülő kiadásokat okozva a kormányoknak. Ezen felül a Kreml megerősítené Oroszország geopolitikai előnyét, és esetleg az Északi-sark vagy a Balti térség felé fordíthatná figyelmét, ami miatt a NATO-tagállamoknak növelniük kellene a védelmi kiadásaikat a határok biztosítása érdekében.

Ha viszont az Európai Unió biztosítani tudja a szükséges forrásokat, a jelentés szerint Kijev számára reális esély nyílik a győzelemre. Egy ukrán győzelem lehetővé tenné a menekültek hazatérését, stabilizálná a térséget, és vonzaná a külföldi befektetéseket.