Mégsem használják fel az orosz vagyont, hadikölcsönnel finanszírozzák tovább Ukrajnát

A brüsszeli csúcson eredetileg egy olyan, precedens nélküli megoldás is napirenden volt, amely szerint az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna. Ez a terv azonban túlzottan vitatottnak és jogilag kockázatosnak bizonyult, így végül lekerült az asztalról – írja a Reuters.

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever az Európai Unió állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után, ahol kiemelt téma volt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdése

Fotó: AFP

A hírügynökség arról számolt be, hogy elsősorban Belgium ellenállása akadályozta meg az orosz vagyon felhasználását. Az ország garanciákat követelt arra az esetre, ha Moszkva jogi vagy pénzügyi megtorlással lépne fel, mivel az Európában befagyasztott orosz vagyon túlnyomó része belga területen található.

A kompromisszum értelmében az Európai Bizottság kapott felhatalmazást arra, hogy közös uniós kölcsönt vegyen fel, amelyet az EU költségvetése garantál. Antonio Costa, az EU-csúcs elnöke szerint a döntéssel sürgős pénzügyi segítséget biztosítanak Ukrajnának, ugyanakkor az orosz vagyon elkobzásának kérdését későbbre halasztották.

Fontos körülmény, hogy a finanszírozásban nem minden tagállam vesz részt. Magyarország, Szlovákia és Csehország csak azzal a feltétellel járult hozzá a program elindításához, hogy az nem ró rájuk anyagi kötelezettséget. Így a hitel finanszírozásában ezek az országok nem vesznek részt.

Az EU vezetői ugyanakkor jelezték: a mintegy 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont addig tartják zárolva, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt Ukrajnának. Amennyiben ez megtörténne, az összeg akár a most felvett hitelek visszafizetésére is szolgálhatna.

A Reuters szerint a döntés mögött az a félelem áll, hogy uniós pénzügyi segítség nélkül Ukrajna már jövőre súlyos forráshiánnyal szembesülne, ami alapjaiban befolyásolhatná a háború kimenetelét.