Oroszország fájó pontra mért csapást

Oroszország december 19-én újabb, nagyszabású támadást hajtott végre az Odessza környéki kikötői infrastruktúra ellen. A ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott csapások következtében a térségben tovább romlott az energiaellátás és a közlekedési helyzet – számolt be az esetről 24tv.

Oroszország csapást mért az ukrán régióra.

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a támadásnak eddig nyolc halálos áldozata van, további huszonhét ember pedig megsérült, őket kórházban ápolják.

A szakemberek közlése alapján a sérültek megkapják a szükséges ellátást, többek állapota azonban súlyos. A 24. csatorna Oleg Kipperre, az Odesszai Területi Hivatal vezetőjére hivatkozva számolt be arról, hogy december 19-én este ismét riadó volt a térségben. Az ukrán légierő előzetesen gyors célpontok és drónok veszélyére figyelmeztetett, Odesszában több robbanást is hallottak. Kipper közlése szerint a folyamatos légiriadó jelentősen megnehezítette a mentő- és sürgősségi szolgálatok munkáját.

A támadás során elsősorban a kikötői infrastruktúra került célkeresztbe.

🚨BREAKING NEWS



The Russian army launched heavy attacks on critical infrastructure facilities in Odessa tonight.



▪️The facilities were damaged. The shockwave also damaged neighboring buildings.



➖Part of one of the city's densely populated areas was left without electricity,… pic.twitter.com/eczlWE7skO — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) December 19, 2025

A becsapódások következtében a parkolókban álló teherautók és több személygépkocsi is kigyulladt. Az Ukrajnai Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat (DSNS) arról számolt be, hogy az áldozatok egy része a találatok epicentrumában tartózkodott, mivel egy buszon utaztak a támadás pillanatában.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Odesszában és a környező régió több településén áram-, fűtés- és vízhiány alakult ki.

A hatóságok szerint egyes területeken már december 12. óta nincs stabil villamosenergia-ellátás. Az ország tizenkét régiójából érkeztek mentőegységek a helyi erők támogatására. Ahol nincs vezetékes víz, ott tartálykocsik biztosítanak ivó- és technikai vizet. A belügyminisztérium közlése alapján megerősítették a közbiztonságot, több járőrt vezényeltek az utcákra. A régióban több mint 660 úgynevezett „törhetetlen pontot” hoztak létre, ahol a lakosság alapvető ellátáshoz juthat, emellett a katasztrófavédelem mobil konyhái is működésbe léptek. A támadások azonban nem korlátozódtak a kikötőkre.

Az oroszok az energetikai és a vasúti infrastruktúrát is célba vették.

Az energiaszolgáltatók elsőként a kritikus létesítmények áramellátását állítják helyre, ezt követi a lakossági hálózatok fokozatos visszakapcsolása. A Majaki híd elleni ismételt csapások után az ukrán vezetés szerint egyértelművé vált az orosz stratégia. Céljuk nemcsak Odessza elsötétítése, hanem a déli régió elszigetelése Ukrajna többi részétől.

Csak december 19-én több mint tíz támadás érte a hidat, összességében pedig mintegy ötszáz csapást mértek a régióra.

Oleg Kipper hangsúlyozta: az Odessza régióban jelenleg nincs üzemanyaghiány. A nehezen megközelíthető térségekbe nyugdíjakat, készpénzt, élelmiszert és gyógyszereket szállítottak, utóbbiból legalább két hétre elegendő készlet áll rendelkezésre. A támadások céljáról Szerhij Beszkresztnov katonai szakértő azt mondta, Moszkva a nyugati logisztikai útvonalak elvágására törekszik.