Új front nyílt Oroszország ellen: robbanások a Krímben, célkeresztben az orosz olaj – videó

Újabb robbanások rázták meg az Oroszország által megszállt területeket és az orosz hátországot december 13-án késő este. A Kyiv Independent beszámolója szerint ukrán drónok támadtak meg egy olajraktárat a megszállt Krím félszigeten, Szimferopol közelében, valamint több energetikai és ipari létesítményt Oroszország különböző régióiban.

Oroszországban a hatóságok nem adtak részletes tájékoztatást az esetleges károkról Fotó: AFP

Ukrán drónok csapást mértek több oroszországi célpontra

Ukránbarát Telegram-csatornák szerint a megszállt Krím légterében egyszerre több tucat drónt észleltek. A Crimean Wind arról számolt be, hogy az orosz hatóságok 41 drón jelenlétét jelentették, miközben robbanások történtek a szimferopoli olajraktár területén. Hasonló támadás érte a Volgográd megyei olajraktárat, valamint a szmolenszki erőművet is.

A dróncsapások nem korlátozódtak az energetikai infrastruktúrára. Az északnyugat-oroszországi Novgorod városában található Akron vegyi üzemet is találat érte.

Az Exilenova+ Telegram-csatorna beszámolója szerint a gyár területéről sűrű füst emelkedett a magasba a támadás után.

Az orosz hatóságok részletes tájékoztatást nem adtak az esetleges károkról.

Ukrajna az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban hajt végre támadásokat orosz energiaipari létesítmények ellen. Kijev álláspontja szerint az orosz energiaipar közvetlenül finanszírozza a háborút, ezért ezek az objektumok katonai célpontnak minősülnek. A katonai akciókkal párhuzamosan Ukrajna gazdasági fronton is fokozza a nyomást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 13-án bejelentette, hogy hatályba léptek az ukrán szankciók közel 700 olyan hajóval szemben, amelyek az orosz úgynevezett árnyékflottához köthetők.

Ezeket a hajókat elsősorban olaj és más energiaforrások szállítására használják, és kulcsszerepet játszanak a háború finanszírozásában.

Zelenszkij szerint az érintett hajók több mint ötven különböző joghatóság zászlaja alatt közlekednek, ami megnehezíti a nemzetközi ellenőrzést.

Az árnyékflotta jellemzően elöregedett, gyakran biztosítás nélküli vagy rosszul karbantartott tartályhajókból áll, amelyekkel Oroszország igyekszik megkerülni a nyugati szankciókat, írja a Kyiv Independent. Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev továbbra is azon dolgozik, hogy partnereivel együtt blokkolja ezeket a hajókat, a mögöttük álló cégeket, valamint Oroszország teljes energiaexport-infrastruktúráját.

Az Oroszországra gyakorolt nyomás és a háború befejezését célzó diplomácia kéz a kézben kell, hogy járjon

– fogalmazott Zelenszkij. Ukrajna szerint csak így érhető el valódi eredmény a konfliktus lezárásában.