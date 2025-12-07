Hírlevél
Oroszország

Éjszakai pokol Ukrajnában: Oroszország vadászgépeket vetett be

December 6-án este légiriadót rendeltek el a Poltavai régióban támadó drónok veszélye miatt. Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Kremencsuk városát, ahonnan robbanásokat is jelentettek.
Oroszországukrajnai háborúUkrajna

Ismét légiriadót rendeltek el Ukrajnában éjszaka, ezúttal a Poltavai régióban. Oroszország drónokkal és rakétákkal is támadta Kremencsuk városát, ahonnan robbanásokat is jelentettek – írja a 24TV

Oroszország vadászgépeket is bevetett az éjszaka
Oroszország vadászgépeket is bevetett az éjszaka 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

23:38-kor a légierő jelentette, hogy a Szumi régióban lévő pilóta nélküli repülőgépek Poltava régió felé haladnak. A légiriadó elrendelése után éjfél után néhány perccel robbanásokat lehetett hallani, miután a drónok berepültek Kremencsuk városába. 

01:30 körül nagyszabású készültséget hirdettek Ukrajna-szerte az ellenséges MiG-31K vadászgépek felszállása miatt. Ezúttal az ellenség Kinzsal rakétákkal támadta Kremencsukot. 

Később Kremencsuk polgármestere  arról számolt be, hogy az ellenség együttes csapást mért az infrastrukturális létesítményekre. A város egyes részein áram-, víz- és fűtészavarok vannak. „A város összes szolgáltatása éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a kritikus rendszereket a lehető leggyorsabban helyreállítsa” – mondta a polgármester.

Oroszország a hírek szerint ezzel egy időben a kijevi területen is több települést támadtak rakétákkal és drónokkal. A károk felmérése a hatóságok szerint folyamatba van, halálos áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés. 

 

 

 

