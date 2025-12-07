Éjszakai pokol Ukrajnában: Oroszország vadászgépeket vetett be

Ismét légiriadót rendeltek el Ukrajnában éjszaka, ezúttal a Poltavai régióban. Oroszország drónokkal és rakétákkal is támadta Kremencsuk városát, ahonnan robbanásokat is jelentettek – írja a 24TV.
23:38-kor a légierő jelentette, hogy a Szumi régióban lévő pilóta nélküli repülőgépek Poltava régió felé haladnak. A légiriadó elrendelése után éjfél után néhány perccel robbanásokat lehetett hallani, miután a drónok berepültek Kremencsuk városába.
01:30 körül nagyszabású készültséget hirdettek Ukrajna-szerte az ellenséges MiG-31K vadászgépek felszállása miatt. Ezúttal az ellenség Kinzsal rakétákkal támadta Kremencsukot.
Később Kremencsuk polgármestere arról számolt be, hogy az ellenség együttes csapást mért az infrastrukturális létesítményekre. A város egyes részein áram-, víz- és fűtészavarok vannak. „A város összes szolgáltatása éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a kritikus rendszereket a lehető leggyorsabban helyreállítsa” – mondta a polgármester.
Oroszország a hírek szerint ezzel egy időben a kijevi területen is több települést támadtak rakétákkal és drónokkal. A károk felmérése a hatóságok szerint folyamatba van, halálos áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés.