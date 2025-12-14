Párizs kapitulált: biztonsági okokból törölték a szilveszteri koncertet

A Fények Városa idén sötétbe burkolózik, legalábbis ami a közösségi ünneplés szabadságát illeti. Az a Párizs, ahol évtizedeken át családok, baráti társaságok és turisták ezrei hömpölyögtek pezsgősüvegekkel a kezükben a Diadalív felé, hogy együtt számolják vissza az év utolsó másodperceit, mára megszűnt létezni – hívja fel a figyelmet a The Spectator brit hírportál.

Az ellenőrizetlen migráció tönkretette Párizs hangulatát és az emberek biztonságérzetét (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A hivatalos döntés értelmében a Champs-Élysées-n nem lesz ingyenes szabadtéri koncert, elmaradnak a monumentális fényfestések, és a spontán örömünnep helyét a rendőri kordonok és a félelem veszi át. A nemzeti televízióban sugárzott koncert csupán egy Patyomkin-show lesz: egy hetekkel korábban, biztonságos stúdiókörülmények között felvett műsor, gondosan válogatott statisztákkal, akik eljátsszák azt az örömöt, amelyet a város már nem mer megkockáztatni a valóságban.

A döntés nem a semmiből jött, hanem egy hosszú, lefelé tartó spirál betetőzése.

A párizsiak az elmúlt években csendben, de határozottan leszoktak arról, hogy ünnepnapokon a Champs-Élysées környékére merészkedjenek. Az egykor elegáns sugárút mára „no-go zónává” vált az átlagemberek számára. Aki ma Párizsban él, pontosan tudja, miért: a tömeg összetétele és a hangulat drámaian megváltozott.

Az ünneplő polgárok helyét átvették a külvárosokból beözönlő agresszív csoportok.

A forgatókönyv immár kiszámítható: felgyújtott robogók, luxusüzletek kirakatainak betörése, fosztogatások, utcai harcok a rendőrökkel. Tavaly szilveszterkor csak Párizsban több mint kétszáz embert tartóztattak le. A televíziós híradók minden évben futószalagon számolják a felgyújtott autók számát, mintha ez egyfajta morbid nemzeti sport lenne. A Bajnokok Ligája-döntő körüli káosz vagy a nyári zavargások emléke még élénken él a köztudatban.

A helyzetet tovább súlyosbítja a baloldali városvezetés elhibázott, „társadalmi igazságosságra” hivatkozó közlekedési reformja. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy míg a belvárosi párizsiak számára megdrágították a közlekedést, addig a külvárosokból érkezőknek olcsóbbá tették a bejutást. Ennek következménye nyilvánvaló: soha nem volt még ilyen egyszerű és olcsó tömegeknek beözönleniük a centrumba, hogy aztán ott randalírozzanak.

A hatóságok pedig mostanra eljutottak arra a pontra, hogy nem hajlandók vállalni a konfrontációt.

Párizs, amely dollármilliárdokat költött az olimpiai játékok biztonságára és kisebb hadseregnyi rendőrt mozgósított a nyáron, most képtelen megszervezni egy nemzeti ünnepet. Az tűzijátékot ugyan megtartják éjfélkor, de egy olyan sugárút felett, amelyet a hatóságok már nem tartanak biztonságosnak a valódi ünnepléshez. A terrorfenyegetettség szintje ismét magas: Laurent Nunez belügyminiszter a karácsonyi időszakra emelt készültséget rendelt el, hivatkozva a tavaly meghiúsított hat merénylettervre, amelyek elkövetői között több a titkosszolgálatok számára ismeretlen, radikalizálódott fiatal is voltak.