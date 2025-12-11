Parkolás közben csaptak le a férfira az emberrablók

Hírlevél
56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Zaporizzsjában parkolás közben vittek el egy férfit az egyenruhások. A friss felvételeken jól látható, hogy az emberrablók annyi időt sem hagytak az áldozatnak, hogy leállítsa a motort.
Ukrajnasorozásemberrabló

Ukrajnában továbbra is gőzerővel zajlanak az erőszakos mozgósítások. Egy friss videó szerint az emberrablók ezúttal egy éppen leparkoló férfira csaptak le. 

Az emberrablók ezúttal parkolás közben csaptak le
Az emberrablók ezúttal parkolás közben csaptak le 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételek jól látható, amint a megbilincselt férfit hárman vezetik a már jól ismert kisbuszhoz. Eközben azonban az áldozat kocsija járó motorral parkol néhány lépésre. 

A férfi a felvételeken mintha néhány mondatot váltana az emberrablókkal ami után az egyik egyenruhás bemászik az autójába és lekapcsolja a járó motort. 

A felvételeket, ahogy az már lenni szokott, tisztes távolságból készítette egy közeli ház lakója. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az olyan esetek, amikor a kamerát látva a tisztek inzultálni kezdték a civileket is. Az erőszakos mozgósítások már érezhetően az ukrán társadalomban is feszültségeket keltenek. 

A törvények szerint a tiszteknek kötelező lenne a testkamera használata, azonban ennek nyomát sem látni. 

Éppen ellenkezőleg, általában a kamerát látva az emberrablók megpróbálják eltakarni saját és áldozatuk arcát is, de fordult már elő olyan, hogy az esetet megörökítő női járókelőt egyszerűen csak lefújták gázsprével. 

 

 

