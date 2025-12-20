Peking türelme elfogyott, kemény hangú figyelmeztetést küldött Washingtonnak

Peking kemény hangú figyelmeztetést küldött Washingtonnak, miután az Egyesült Államok minden eddiginél nagyobb fegyvercsomagot készül eladni Tajvannak. A kínai vezetés szerint az amerikai lépés veszélybe sodorja a térség békéjét, és súlyos következményekkel járhat – írja a France24.

Peking figyelmeztetést küldött

A kínai védelmi minisztérium pénteken közölte: a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg fokozni fogja a kiképzést és a harckészültséget, valamint „erőteljes intézkedéseket” tesz az ország szuverenitásának és területi integritásának megvédése érdekében. A bejelentés közvetlen válasz volt az Egyesült Államok által jóváhagyott 11,1 milliárd dolláros tajvani fegyvereladási csomagjára.

A csomag a Washington által eddig tervezett legnagyobb fegyverszállítás a Peking által saját területének tekintett sziget számára.

Mindeközben Kína fokozza a katonai és politikai nyomásgyakorlást Tajvanra, rendszeres hadgyakorlatokkal és diplomáciai figyelmeztetésekkel.

A kínai védelmi tárca közölte: „szigorú tiltakozást” nyújtott be az Egyesült Államoknál, és felszólította Washingtont, hogy azonnal hagyjon fel a fegyvereladásokkal, valamint tartsa magát korábbi ígéretéhez, miszerint nem támogatja a „tajvani függetlenségi erőket”.

Trump announces massive $11bn weapons sales package to Taiwan https://t.co/XxIWdNzXrr pic.twitter.com/buccwsGBi5 — The Independent (@Independent) December 18, 2025

A minisztérium közleménye élesen bírálta Tajvan vezetését is, azt állítva, hogy a szeparatista erők a helyi lakosság biztonságát és jólétét áldozzák fel, miközben amerikai fegyvergyártókat gazdagítanak.

Peking szerint az Egyesült Államok ismét megszegi saját vállalásait, amikor támogatást nyújt Tajvannak, és figyelmeztetett: Washington „biztosan meg fogja érezni a következményeket”.

A kínai hadsereg közlése szerint határozott lépéseket tesznek a „tajvani függetlenségi” törekvések és a külső beavatkozás megakadályozására, bár konkrét intézkedéseket nem részleteztek.

Az Egyesült Államok hivatalosan diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Kínával, Tajvannal viszont csak nem hivatalos kapcsolatokat ápol, ugyanakkor a sziget legfontosabb fegyverszállítója. Az amerikai törvények kötelezik Washingtont arra, hogy Tajvan számára biztosítsa az önvédelemhez szükséges eszközöket, ami régóta komoly feszültségforrás a kínai–amerikai kapcsolatokban.

A mostani fegyvercsomag része a Lockheed Martin által gyártott HIMARS rakétarendszer is, amelyet Ukrajna már széles körben alkalmazott az orosz erők ellen. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön aláírta az éves, közel egybillió dolláros védelmi törvényt, amely külön forrásokat biztosít Tajvan biztonsági együttműködésének megerősítésére és az amerikai katonai kiképzés folytatására.

Tajvan védelmi minisztériuma üdvözölte az amerikai döntést, hangsúlyozva, hogy az erősíti a sziget harci képességeit, valamint hozzájárul a békéhez és stabilitáshoz a Tajvani-szorosban.

Peking ezzel szemben továbbra is elutasítja Tajvan demokratikusan megválasztott vezetésének tárgyalási ajánlatait, és nem zárja ki az erő alkalmazását sem az ellenőrzés megszerzése érdekében.