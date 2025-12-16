Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

A Kreml szerint az Ukrajna által felvetett karácsonyi fegyverszünet csak akkor lehet reális opció, ha az egy átfogó békemegállapodás részeként valósul meg. Moszkva álláspontja szerint az ideiglenes tűzszünetek nem szolgálják a konfliktus tartós rendezését, sőt, akár a harcok elhúzódásához is hozzájárulhatnak. A kérdés ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire eltérően látja a háború lezárásának lehetőségeit a két fél – írja cikkében a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nyilatkozott, reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői kijelentéseire.

Peszkov reagált a felvetésre

A témában kedden Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nyilatkozott, reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői kijelentéseire. Zelenszkij arról beszélt, hogy Kijev támogatná a karácsonyi időszakra szóló fegyverszünet gondolatát, különösen az energetikai infrastruktúrát érő támadások felfüggesztése tekintetében. Az ukrán vezetés szerint egy ilyen lépés humanitárius szempontból indokolt lenne, és hozzájárulhatna a civil lakosság terheinek csökkentéséhez az ünnepek idején. Moszkva azonban jóval szkeptikusabban közelít a felvetéshez.

Peszkov hangsúlyozta: a döntő kérdés az, hogy van-e esély valódi megállapodásra a felek között. „A kérdés most az, hogy – ahogy Donald Trump elnök mondja – sikerül-e megállapodásra jutnunk vagy sem”

– fogalmazott a szóvivő, arra utalva, hogy a fegyverszünet önmagában nem cél, hanem legfeljebb egy átfogó rendezés következménye lehet. A Kreml álláspontja szerint Oroszország nem érdekelt olyan rövid távú megoldásokban, amelyek nem vezetnek el a konfliktus végleges lezárásához. Peszkov úgy vélte, hogy egy ideiglenes tűzszünet lehetőséget adhatna Ukrajnának arra, hogy rendezze sorait és felkészüljön a harcok folytatására.

Békét akarunk. Nem akarunk olyan fegyverszünetet, amely Ukrajnának lélegzetvételhez juttatja, és felkészülhet a háború folytatására

– mondta újságíróknak.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkva céljai változatlanok. Oroszország – saját megfogalmazása szerint – a háború lezárására, stratégiai céljainak elérésére és érdekeinek biztosítására törekszik.

Meg akarjuk állítani ezt a háborút, elérni céljainkat, biztosítani érdekeinket és garantálni a békét Európában a jövőben. Ez az, amit akarunk

– fogalmazott Peszkov, aki szerint mindez csak egy átfogó politikai és biztonsági rendezés keretében képzelhető el.

Peszkov kitért arra, hogy Moszkva egyelőre nem látta azokat a részletes javaslatokat, amelyek az Ukrajnának felajánlott, úgynevezett NATO-típusú biztonsági garanciákra vonatkoznának. Amerikai és európai tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy Washington ilyen jellegű garanciákat is kilátásba helyezhet Kijev számára, ám az orosz fél szerint ezek tartalmáról és konkrétumairól eddig nem kaptak hivatalos tájékoztatást.