A Kreml szóvívője kemény figyelmeztetést küldött: fontos dolog került veszélybe

„A Nemzetközi Valutaalap kiadott egy nyilatkozatot, amelyben nagyon-nagyon óvatosan nyilatkozik erről a kérdésről, és felszólít arra, hogy az ilyen lépések semmilyen módon ne befolyásolják negatívan a nemzetközi pénzügyi rendszert – idézte Peszkov szavait a Life.

Peszkov szerint a nyugati intézmények ellentmondásos helyzetbe kerültek saját magukkal szemben Fotó: AFP

A Kreml szóvivőjének kommentárja azután került fókuszba, miután ismét előtérbe került az Európai Bizottság terve: Ursula von der Leyen 165 milliárd eurós mentőcsomaggal tartaná életben Ukrajnát, a számlát pedig a befagyasztott orosz vagyon és az európai adófizetők állnák.

A terv lényege, hogy a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozzák Kijev működését és a harctéren folytatott ellenállását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban kijelentette: az IMF előrejelzései szerint Ukrajnának 2026 és 2027 között 135 milliárd euróra lesz szüksége

az állam működésének fenntartásához,

a közszolgáltatások finanszírozásához,

valamint a fronton zajló küzdelmek támogatásához.

A most jóváhagyott terv célja, hogy fedezze ezeket az igényeket, elsősorban a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával.

Peszkov szerint azonban a nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyet a Nyugat hozott létre, éppen azt kéri, hogy az ilyen, az orosz eszközök lefoglalására irányuló lépések ne okozzanak kárt a globális pénzügyi rendszernek.

Peszkov figyelmeztet

A Kreml szóvivője ezzel utalt arra, hogy a Nyugat által meghatározott szabályok és intézmények most saját magukkal kerültek ellentmondásba. Az orosz álláspont szerint a nemzetközi jogot sértő vagyonlefoglalás hosszú távon destabilizálhatja a világ pénzügyi rendszerét. A Kreml részéről tett nyilatkozat egyértelműen jelzi, hogy Oroszország szoros figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi pénzügyi manővereket, különösen azokat, amelyek közvetlenül az ország vagyonát érintik. A nemzetközi fórumokon az IMF és más szervezetek részéről érkező óvások pedig Moszkva szerint azt jelzik, hogy még a Nyugat által támogatott intézmények is egyetértenek: az ilyen lépések kockázatosak lehetnek a globális gazdaságra nézve.