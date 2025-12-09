Zelenszkij ragaszkodik: nincs területátadás

Deák Dániel politológus a Telegramon azt írta, hogy Volodimir Zelenszkij londoni tárgyalásain – ahol brit, német és francia vezetőkkel egyeztetett – bejelentette: az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerv módosított változatát kedden küldik el Washingtonnak.

Volodimir Zelenszkij Londonban (Fotó: ADRIAN DENNIS / POOL)

A politológus azt írta, hogy Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva azt mondta: az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20-ra rövidült, és kiemelte, hogy „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat” kikerülték belőle.

Deák Dániel beszámolója szerint Zelenszkij ismét egyértelműen elutasította bármely terület átadását Oroszországnak, és úgy fogalmazott:

A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk. Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly problémák vannak, és még nem találtak kompromisszumot”

– idézte a politológus bejegyzésében az ukrán államfőt.

Deák Dániel szerint az európai vezetőkkel történt egyeztetés után továbbra sem látszik szándék a realitások felismerésére, és folytatni kívánják a harcokat. Úgy fogalmazott: ennek több oka is lehet, például az, hogy Zelenszkijnek nem érdeke a háború lezárása, mert egy utána tartandó választáson elveszítené hatalmát, míg az európai vezetők szerinte nem akarják belátni, hogy a háborút elvesztették.

Egy másik bejegyzésében Deák Dániel pedig azt írta: „Nagyon magabiztos lett az európai tárgyalások után: Amerika mellett Kínának is nekiment Zelenszkij, miattuk is folytatódik a háború.”