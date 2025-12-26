Tíz év börtön várhat a dél-koreai vezetőre

Jun Szogjolt azzal is vádolják, hogy januárban megakadályozta a nyomozókat abban, hogy letartóztassák, továbbá azzal, hogy kabinetjének tagjait kizárta egy statáriummal kapcsolatos megbeszélésről – jelentette a Yonhap hírügynökség. 2024. december 3-án az elnök katonákat vezényelt a parlamenthez, hogy átvegye az irányítást, ám elegendő számú képviselő tudott összegyűlni ahhoz, hogy egyhangúlag megszavazzák a statárium eltörlését.

Tíz év börtön várhat Jun Szogjolra (Fotó: KIM HONG-JI / POOL)

A polgári kormányzás felfüggesztése, amelyre négy évtizede nem volt példa, tömeges tüntetéseket és hosszan tartó politikai káoszt váltott ki Dél-Koreában.

Jun Szogjolt 2025 januárjában tartóztatták le egy második rendőri akció során. Áprilisban az Alkotmánybíróság megfosztotta hivatalától, majd júniusban demokrata riválisa, I Dzsemjong váltotta. A Yonhap szerint egy szöuli bíróság januárban hozza meg ítéletét az igazságszolgáltatás akadályozása ügyében. Az exelnök ellen három másik per is folyamatban van statáriumi döntésével összefüggésben, többek között felkelés vezetése miatt – ez a vád súlyos büntetéssel járhat, ha bűnösnek találják – írja a Le Monde.

Egy évvel parlamenti puccskísérlete után Jun Szogjol a börtönből azt állította, hogy a statárium kihirdetését a Kína és Észak-Korea érdekében folytatott „hazaáruló tevékenységek” elleni küzdelem indokolta.