A Kremlben tartott megbeszélés Steven Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel eredményes volt. Washington a terv pontjait négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy ezeket külön-külön tárgyalják meg: „Amit amerikai kollégáink elhoztak nekünk, az így vagy úgy a Trump elnökkel Alaszkában kötött megállapodásainkon alapult.” Putyin közölte, hogy szinte az összes pontot át kellett néznie, ezért tartott ilyen sokáig a találkozó az amerikai delegációval. Volt több kérdés is, amelyben Oroszország nem értett egyet – írja a RIA Novosztyi.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság nem akar Ukrajnával együtt élni, és ezt népszavazásokon is kinyilvánította:

Rögtön megmondtuk Ukrajnának és az ukrán csapatoknak: a nép nem akar veletek élni. Elmentek a népszavazásra, és a függetlenségre szavaztok. Vonjátok ki a csapataitokat, és nem lesz katonai akció! Nem, ők inkább harcoltak, és most már eleget tettek.

A népszavazások után Kijev megtagadta csapatai kivonását Donbaszból, inkább folytatta a harcot:

„Vagy fegyveres erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket a területeket, és abbahagyják az emberek öldöklését.”

Az orosz–indiai együttműködésről

Putyin hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése számos területen erősödik. Moszkva és Újdelhi új területeken is bővíteni tervezi az együttműködést:

Van egy teljes együttműködési tervünk, amely a legfontosabb területeket fedi le: a csúcstechnológiát, az űrkutatást és az atomenergiát.

A szankciók kudarcáról

Néhány döntés – köztük a Központi Bank intézkedései – lehetővé teszi Oroszország és India számára, hogy megbirkózzon a korlátozásokkal:

Vannak bizonyos kihívások, de vannak megoldások. Átállhatunk az Orosz Bank és indiai kollégáink meglévő pénzügyi elektronikus információs rendszereire. És ezt a munkát következetesen végrehajtjuk.

Azok az államok, amelyek megpróbálnak beavatkozni más országok kereskedelmébe, végső soron maguk is veszteségeket szenvednek.