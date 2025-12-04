Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

Putyin

Putyin kemény üzenetet küldött Kijevnek – itt a friss bejelentés

59 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Indiai útja előtt Vlagyimir Putyin interjút adott az India Today televíziónak. Azt mondta, Moszkva és Újdelhi kapcsolata kivételes, és részleteket is megosztott az Ukrajna béketervéről folytatott tárgyalásokról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PutyinWitkoffbékeIndia

A Kremlben tartott megbeszélés Steven Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel eredményes volt. Washington a terv pontjait négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy ezeket külön-külön tárgyalják meg: „Amit amerikai kollégáink elhoztak nekünk, az így vagy úgy a Trump elnökkel Alaszkában kötött megállapodásainkon alapult.” Putyin közölte, hogy szinte az összes pontot át kellett néznie, ezért tartott ilyen sokáig a találkozó az amerikai delegációval. Volt több kérdés is, amelyben Oroszország nem értett egyet – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin eredményes megbeszélést folytatott Steve Witkoffal a Krmelben (Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL)
Vlagyimir Putyin eredményes megbeszélést folytatott Steve Witkoffal a Kremlben (Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL)

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság nem akar Ukrajnával együtt élni, és ezt népszavazásokon is kinyilvánította:

Rögtön megmondtuk Ukrajnának és az ukrán csapatoknak: a nép nem akar veletek élni. Elmentek a népszavazásra, és a függetlenségre szavaztok. Vonjátok ki a csapataitokat, és nem lesz katonai akció! Nem, ők inkább harcoltak, és most már eleget tettek.

A népszavazások után Kijev megtagadta csapatai kivonását Donbaszból, inkább folytatta a harcot:

„Vagy fegyveres erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket a területeket, és abbahagyják az emberek öldöklését.”

Az orosz–indiai együttműködésről

Putyin hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése számos területen erősödik. Moszkva és Újdelhi új területeken is bővíteni tervezi az együttműködést:

Van egy teljes együttműködési tervünk, amely a legfontosabb területeket fedi le: a csúcstechnológiát, az űrkutatást és az atomenergiát.

A szankciók kudarcáról

Néhány döntés – köztük a Központi Bank intézkedései – lehetővé teszi Oroszország és India számára, hogy megbirkózzon a korlátozásokkal:

Vannak bizonyos kihívások, de vannak megoldások. Átállhatunk az Orosz Bank és indiai kollégáink meglévő pénzügyi elektronikus információs rendszereire. És ezt a munkát következetesen végrehajtjuk.

Azok az államok, amelyek megpróbálnak beavatkozni más országok kereskedelmébe, végső soron maguk is veszteségeket szenvednek.

A Modival való különleges kapcsolatról

Az elnök elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnökkel személyes és üzleti kapcsolatban is állnak. 

India hatalmas fejlődésen ment keresztül a függetlenség óta. Az emberek a mindennapokban ezt nem mindig érzékelik, de Putyin szerint az ország fejlődése valóban lenyűgöző.

Az elnök december 4–5-én látogat Indiába. Pénteken hivatalos tárgyalásokat tartanak szűkebb és kibővített formában is. Putyin és Modi ezt követően felszólalnak az Orosz–Indiai Üzleti Fórum plenáris ülésén. A felek dokumentumcsomagot írnak alá. A találkozó után a két vezető nyilatkozatot tesz a médiának.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!