Marad az elfogatóparancs Putyin ellen

A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészei arról számoltak be, hogy a Vlagyimir Putyin elnök és öt másik, ukrajnai háborús bűncselekményekkel vádolt orosz állampolgár ellen kiadott letartóztatási parancsok érvényben maradnak. A Vlagyimir Putyin és az öt másik vádlott elleni elfogatóparancs csak ENSZ határozattal vonható vissza – írja a Reuters.

Putyin ellen a béke esetén is marad az elfogatóparancs

Fotó: LINA SELG / ANP

A szenegáli Mame Mandiaye Niang és a fidzsi-szigeteki Nazhat Shameem Khan helyettes ügyészek, akik a főügyész szabadságra vonulása óta a bíróságon vezették a nyomozást, azt mondták, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára lesz szükség a bíróság által kiadott elfogatóparancsok felfüggesztéséhez.

Oroszország elutasítja a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, és többször is tagadta a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat.

Vlagyimir Putyin elnök és öt másik orosz állampolgár ellen az orosz–ukrán háborúban elkövetett tevékenység miatt adtak elfogatóparancsot. Putyint és Marija Lvova-Belovát, az orosz gyermekjogi biztost azzal vádolják, hogy több száz gyermeket illegálisan deportáltak Ukrajnából. Az elnököt érintő nemzetközi büntetőügy és elfogatóparancs azután került ismét az előtérbe, hogy az amerikaiak elkészítették a 28 pontos béketervet.

Az egyik pont ugyanis kikötötte, hogy „a konfliktusban részt vevő összes fél teljes amnesztiát kap a háború alatti tetteiért”.

„Ha létrejön egy békemegállapodás, amely arra készteti a Biztonsági Tanácsot, hogy felkérjen minket egy nyomozás elhalasztására, akkor az egy másik helyzet – ez a Biztonsági Tanács politikai folyamata. De ami minket illet... végső soron ez nem állítja meg az igazságszolgáltatást” – mondta Khan helyettes ügyész, hivatkozva a bíróság alapító római statútumára.

Andrij Kosztyin, Ukrajna hollandiai nagykövete, aki korábban főügyészként szolgált, elutasította az általános amnesztia ötletét. „...Az évek során elkövetett tömeges atrocitások láttán lehetetlen büntetlenséget biztosítani minden felelősnek, mindazoknak, akik ezeket a bűncselekményeket elkövették, és akik elrendelték ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetését” – nyilatkozta.

A Nemzetközi Büntetőbíróságnak, a háborús bűnökkel foglalkozó állandó világbíróságnak, 125 tagállama van. A világ vezető hatalmai közül néhány – Oroszország, Kína és az Egyesült Államok – vagy nem tagja a szervezetnek, vagy nyíltan ellenzi azt.

Magyarország 2025. áprilisában lépett ki a szervezetből.