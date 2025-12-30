Putyin elleni támadás: nem várt helyről jött a reakció

Narendra Modi, India miniszterelnöke az X platformján közölt bejegyzésében kifejtette gondolatait a novgorodi rezidenciát ért támadással kapcsolatban.

Narendra Modi India miniszterelnöke

Fotó: AFP

Mély aggodalommal tölt el minket az Oroszországi Föderáció elnökének rezidenciáját ért támadásról szóló jelentések

– közölte Narendra Modi.

A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések jelentik a leginkább megvalósítható utat az ellenségeskedés befejezése és a béke elérése felé – emelte ki.



Sürgetjük az összes érintett felet, hogy továbbra is összpontosítsanak ezekre az erőfeszítésekre, és kerüljenek minden olyan cselekményt, amely alááshatja azokat

– hangsúlyozta.

Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any… — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

Korábban tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a támadást követően Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna állítólag megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját. Az információ Trump szerint közvetlenül az orosz államfőtől származik, Kijev azonban tagadja a vádat.