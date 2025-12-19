Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Az orosz elnök pénteken megtartotta hagyományos, újságírói találkozóval egybekötött, több órás évértékelő megszólalását, amelyre ezúttal is több mint kétmillió kérdés futott be az orosz állampolgároktól. Az Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal című televíziós program a témakörök széles spektrumát fedte le a hétköznapi problémáktól kezdve a világpolitikai ügyekig, amelyről a RIA Novosztyi élőben tudósított.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Moszkva felkészült a fegyverszünetre

Moszkva kész befejezni az ukrajnai háborút, amennyiben a konfliktust kiváltó tényezők megszűnnek – jelentette ki az orosz államfő. Az elnök hangsúlyozta, hogy Kijev a valóságban elvetette a békés rendezést, miközben Moszkva arra is készen áll, hogy garantálja az ukrán szavazások biztonságát, valamint a támadásokat is felfüggesztenék az ukrajnai választás napján.

Felkészültünk és szeretnénk békés módszerekkel lezárni ezt a konfliktust, azon alapelvek szerint, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában felvázoltam

– fogalmazott, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Az orosz elnök figyelmeztető jelzést küldött a Nyugatnak is: nem lesz új katonai művelet, ha tisztelettel viszonyulnak Oroszországhoz.

Putyin kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és Oroszország kész haladéktalanul leállítani az ukrajnai harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei.

Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon

– mondta. Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni.

A háttérben látható térkép üzenete

Vlagyimir Putyin orosz elnök televíziós évértékelője során, a háttérben látható térkép felkeltette az emberek figyelmét, mivel úgy tűnik, hogy – az orosz béketervek mentén – az általuk követelt ukrán régiókat is Oroszország részeként tüntették fel rajta.