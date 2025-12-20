Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott érkezik Miamiba

Oroszország különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Miamiba utazik, hogy találkozzon Donald Trump elnök közeli tanácsadóival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel. A látogatás az ukrajnai háború befejezésére irányuló tárgyalások újabb fordulójának része, bár az orosz fél szerint az ukrán tárgyalókkal való háromoldalú megbeszélés nem szerepel a programban – adta hírül a Reuters.

Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Miamiba utazik

Fotó: AFP

A miami találkozóra azután kerül sor, hogy Witkoff és Kushner Berlinben egyeztetett ukrán és európai tisztviselőkkel.

A német fővárosban folytatott tárgyalások célja egy olyan béketerv kidolgozása volt, amely lezárhatná a közel négy éve tartó ukrajnai konfliktust. A tervek szerint pénteken Miamiban találkoztak volna az ukrán tárgyalóval, Rustem Umerovval is, ám a Kreml közlése szerint Dmitrijev és az ukrán fél közötti találkozót kizárták.

Háromoldalú kapcsolatfelvétel az ukrán féllel nem tervezett

– mondta egy névtelenséget kérő orosz forrás. A Trump-kormányzat törekvése az ukrajnai háború befejezése, ám a különböző érdekek összehangolása nehézségekbe ütközik. Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió vezetői több kulcsfontosságú kérdésben eltérő álláspontot képviselnek, többek között Ukrajna NATO-tagságát és a területi engedményeket illetően.

Witkoff és Kushner az EU-val és az ukrán tárgyalókkal együtt dolgoznak a béketerv módosított változatán.

A korábbi vázlatot Moszkva Oroszország számára kedvezőtlennek ítélte, és a Kreml december 12-én közölte, hogy még nem látta az új, az ukrán és európai javaslatokkal módosított dokumentumot. Jurij Uszakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója a hétvégén nem utazik az Egyesült Államokba, de korábban jelezte: Moszkvának nem biztos, hogy megfelelnek az új javaslatok.

Az orosz tárgyalási alap továbbra is Ukrajna NATO-tagságának elutasítása.

Uszakov hozzátette, hogy fegyverszünet csak akkor lehetséges, ha Kijev kivonja csapatait a Donbasz régió egész területéről. Ez arra utal, hogy az orosz haderő a jelenleg Ukrajna által ellenőrzött területektől távol maradhat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a héten kijelentette, hogy Moszkva ellenzi az európai csapatok Ukrajnába telepítését, amelyet a Nyugat biztonsági garanciaként ajánlott fel egy esetleges amerikai közvetítésű békeegyezmény keretében.

Ugyanakkor a kérdés tárgyalható marad. A miami találkozó újabb jelzés az amerikaiak és az oroszok közötti diplomáciai erőfeszítések fokozódására, miközben a konfliktus rendezése továbbra is számos politikai és területi akadályba ütközik. A tárgyalások sikeressége nagymértékben függ attól, hogy sikerül-e összeegyeztetni az ukrán, az európai és az orosz érdekeket.