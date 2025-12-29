Hírlevél
Dmitrij Peszkov szerint a közeljövőben ismét telefonon egyeztet az orosz elnök és Donald Trump. Vlagyimir Putyin a tegnapi napon beszélt az amerikai elnökkel, közvetlenül a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalás előtt.
Az orosz elnök hamarosan újra telefonon egyeztet majd Donald Trumppal. Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök tervezett egyeztetéséről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője adott tájékoztatást, valamint jelezte, hogy a telefonhívás után beszámolnak majd a részletekről – írja a RIA

A tájékoztatás szerint az amerikai és az orosz elnök a tegnapi napon is egyeztetett, közvetlenül azelőtt, hogy Trump fogadta volna az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt. A tegnapi telefonbeszélgetés során a felek megegyeztek, hogy a tárgyalás után Donald Trump beszámol majd a részletekről az orosz fél számára is. 

Peszkov szerint a két vezető ma újra megbeszélést folytat majd, a részletekről pedig tájékoztatják majd a közvéleményt. 

A Kreml szóvivője egyúttal elmondta, hogy Moszkva egyetért azzal, hogy közelebb került az ukrán konfliktus lezárása. Oroszország ugyanakkor Peszkov szerint továbbra sem tett le céljai eléréséről, Ukrajnának pedig Moszkva álláspontja szerint ki kellene vonulnia a Dombászból a béke elérése érdekében. 

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a tegnapi telefonbeszélgetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy az előremutató volt, és mind két vezető úgy véli, hogy a népszavazás ürügyén felvetett tűzszünet csak meghosszabbítja a konfliktust. 

Usakov egyúttal elárulta, hogy Vlagyimir Putyin arra biztatta az amerikai elnököt, hogy a továbbiakban is az alaszkai megállapodások mentén rendezzék az ukrán konfliktust. 

 

