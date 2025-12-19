Hírlevél
vlagyimir putyin

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Az orosz elnök moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Oroszország kész békés eszközökkel lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság kiváltó okai megszűnnek. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna jelenleg nem kész a béketárgyalásokra.
Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki az orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Vlagyimir Putyin szeretné békés eszközökkel lezárni az ukrán háborút.

Putyin készen áll lezárni a konfliktust.
Putyin készen áll lezárni a konfliktust.
Fotó: AFP

Putyin elmondta: a békére törekszik

Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett

- mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

 

