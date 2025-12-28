Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

Ukrajna

Kemény üzenet Moszkvából: Putyin szerint erővel is végigviszik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz elnök arról beszélt, hogy ha kell, erővel is elérik céljaikat. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna nem siet a békével, azonban Oroszországnak megvannak a módszerei céljai eléréséhez.
Az orosz elnök arról beszélt, hogy szerinte Ukrajna nem sieti el a békét. Vlagyimir Putyin ennek kapcsán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország ha kell, erővel is eléri a céljait – írja a Reuters

Putyin szerint ha kell, erővel is elérik céljaikat
Fotó: - / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFIC

Az orosz elnök kijelentéseit nemsokkal azután tette, hogy Ukrajnát ismét orosz drónok és rakéták támadták. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna számára nem sietős a béke, azonban Oroszország vagy így, vagy úgy, de elfogja érni céljait. 

Az orosz parancsnokok egy ellenőrző látogatás során elmondták Putyinnak, hogy a moszkvai erők elfoglalták több várost Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében, valamint a Zaporizzsjai régióban – közölte a Kreml a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az ukrán hadsereg ugyanakkor hamis állításoknak minősítette Oroszország ezen kijelentéseit. Mindkét helyen továbbra is „nehéz” a helyzet, de az ukrán csapatok „védelmi műveletei” folyamatban vannak – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában.

Mint arról korábban beszámoltunk, az amerikai és az ukrán elnök vasárnap személyesen találkozik, hogy a floridai tárgyalások eredményeiről egyeztessenek. 

 

 

