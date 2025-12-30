Megszólalt az észt titkosszolgálat: ez Putyin terve

„Amit jelenleg látunk, az az, hogy Oroszország nem szándékozik megtámadni egyik balti államot sem, és általában véve a NATO-t sem” – mondta Kaupo Rosin, az észt külföldi hírszerzés vezetője az ország közszolgálati műsorszolgáltatójának.

A hónap elején Putyin úgy fogalmazott: Oroszország „kész a háborúra”, ha Európa támadást indítana, ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem tervez ilyen konfliktust (Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

Rosin kijelentései eltérnek a nyugati tisztviselők egy részének komolyabb figyelmeztetéseitől Putyin elnök szándékait illetően. Mark Rutte NATO-főtitkár a hónap elején azt mondta, hogy a szövetségnek készülnie kell egy esetleges orosz támadás elhárítására az elkövetkező öt évben, és felidézte a második világháború pusztítását – írja a Bloomberg.

Rosin szerint az észt hírszerzés elemzése sem jelez előkészületeket arra, hogy Oroszország katonai konfliktust kezdene Észtország, Lettország vagy Litvánia ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy folyamatos éberségre van szükség.

Jelenleg továbbra is egyértelmű, hogy Oroszország tiszteletben tartja a NATO-t, és kerüli a nyílt konfrontációt

– mondta.

A hónap elején Putyin úgy fogalmazott: Oroszország „kész a háborúra”, ha Európa támadást indítana, ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem tervez ilyen konfliktust.

A feszültségek Európa keleti részén 2022 után nőttek meg jelentősen, amikor Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen. A térség országai növelték védelmi kiadásaikat. A balti államok és Lengyelország – amelyek Oroszországgal és a Kreml szövetségesével, Belarussziával határosak, és határozottan támogatják Ukrajnát – számos orosz katonai repülési és drónincidensnek vannak kitéve.

Russia has begun to wind down its provocations in eastern Europe to avoid escalating tensions with NATO https://t.co/a0cWZPe6uO — Bloomberg (@business) December 29, 2025

Az orosz vadászgépek az év elején megsértették az észt légteret, amire Tallinn a NATO rendkívüli ülését kérte.

Rosin szerint Moszkva azóta óvatosabbá vált a NATO határozott reakciói miatt. A hírszerzési vezető szerint az orosz vadászgépek és drónok körültekintőbb útvonalakat használnak Ukrajna és a Balti-tenger térségében.

A kelet-európai NATO-tagállamok egyre több gyújtogatási kísérlettel, kibertámadással és szabotázsakcióval is szembesülnek – legutóbb például a Lengyelországot Ukrajnával összekötő egyik fontos vasútvonal megrongálásának kísérletével. A tisztviselők ezeket az orosz hírszerzésnek tulajdonítják, amit Moszkva „hisztériának” nevezve tagad.