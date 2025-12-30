Putyin üzenetet küldött Donald Trumpnak

Hírlevél
Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi jókívánságot küldött Donald Trump amerikai elnöknek – derült ki a Kreml hivatalos közleményéből. Az üdvözlet része annak a hagyományos ünnepi diplomáciai gesztussorozatnak, amelynek keretében az orosz államfő több külföldi vezetőt is megszólított az év végén. Orbán Viktor is a címzettek között van.
A Kreml honlapján közzétett tájékoztatás szerint Putyin karácsonyi és 2026-os újévi üdvözletet küldött külföldi állam- és kormányfőknek, köztük az Egyesült Államok elnökének is. A közlemény konkrét részleteket nem közölt az üzenetek tartalmáról, csupán a címzettek körét ismertette – írja a Life. Az orosz elnök mások mellett Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is levelet küldött, de a címzettek között van Alekszandar Vucsics szerb elnök is.

Az orosz elnök számos más ország vezetőjének is jókívánságait fejezte ki az ünnepek alkalmából. Az üdvözlöttek között szerepelnek a volt szovjet térség több államának vezetői, így Azerbajdzsán, Örményország, Belarusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán állam- és kormányfői is.

A felsorolásban szerepel Kína, India, Magyarország, Szerbia, Törökország, Brazília és Kuba is, továbbá számos más állam. Az ünnepi üdvözletek kiküldése a Kreml részéről minden év végén megszokott diplomáciai lépésnek számít, amely jelzi, hogy Moszkva fenntartja a hivatalos kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel – még a feszült geopolitikai környezet ellenére is.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna állítólag megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját. Az információ Trump szerint közvetlenül az orosz államfőtől származik, Kijev azonban tagadja a vádat.

 

