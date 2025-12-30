A Kreml honlapján közzétett tájékoztatás szerint Putyin karácsonyi és 2026-os újévi üdvözletet küldött külföldi állam- és kormányfőknek, köztük az Egyesült Államok elnökének is. A közlemény konkrét részleteket nem közölt az üzenetek tartalmáról, csupán a címzettek körét ismertette – írja a Life. Az orosz elnök mások mellett Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is levelet küldött, de a címzettek között van Alekszandar Vucsics szerb elnök is.

Putyin üzenetet küldött Donald Trumpnak Fotó: AFP

Az orosz elnök számos más ország vezetőjének is jókívánságait fejezte ki az ünnepek alkalmából. Az üdvözlöttek között szerepelnek a volt szovjet térség több államának vezetői, így Azerbajdzsán, Örményország, Belarusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán állam- és kormányfői is.

A felsorolásban szerepel Kína, India, Magyarország, Szerbia, Törökország, Brazília és Kuba is, továbbá számos más állam. Az ünnepi üdvözletek kiküldése a Kreml részéről minden év végén megszokott diplomáciai lépésnek számít, amely jelzi, hogy Moszkva fenntartja a hivatalos kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel – még a feszült geopolitikai környezet ellenére is.

