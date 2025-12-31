A dpa német hírügynökség beszámolója szerint a konferencia szervezői a közelmúltban meghívókat küldtek a jelenlegi német Bundestag valamennyi parlamenti pártjának. A szóvivő közlése alapján ez azt jelenti, hogy az AfD képviselői is részt vehetnek a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai tanácskozásán – írja a Brussels Signal.
A döntést Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia alapítványának elnöke hozta meg az alapítvány kuratóriumával együtt. Ischinger ideiglenesen vezeti a szervezetet addig, amíg 2026-ban Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár át nem veszi a posztot.
Az AfD-t korábban kizárták a 2024-es és a 2025-ös konferenciáról
A döntés Christoph Heusgen nevéhez fűződött, aki 2022 februárja és 2025 februárja között vezette az alapítványt. Heusgen akkor azzal indokolta az AfD kizárását, hogy a párt nem felel meg a konferencia „béke a párbeszéd által” elvének. Ugyanebben az időszakban a szélsőbaloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt sem kapott meghívást. Heusgen 2025 februárjában a Tagesspiegelnek adott interjújában úgy fogalmazott: az AfD és a BSW is kivonult a Bundestag ülésterméből, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalt.
Szerinte ez a lépés a párbeszéd teljes elutasítását jelentette, amit nem kívánt viszontlátni a konferencián.
Az AfD mostani visszahívása azonban éles bírálatokat váltott ki a német politikai életben.
Több vezető konzervatív politikus korábban is azt követelte, hogy a pártot továbbra is zárják ki a tanácskozásról. Alexander Hoffmann, a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselője december 27-én a Weltnek nyilatkozva úgy fogalmazott: szerinte helyes lenne az AfD kizárása, mivel a konferencia Németország számára kulcsfontosságú biztonsági kérdésekről szól. Hoffmann azt állította, hogy a párt kapcsolatai Kínával és különösen Oroszországgal biztonsági kockázatot jelenthetnek.
A döntés nemzetközi visszhangot is kapott. J. D. Vance amerikai alelnök korábban élesen bírálta az AfD 2025-ös kizárását, és a konferencia idején célzottan találkozott Alice Weidellel, a párt társelnökével a helyszín közelében.
A Müncheni Biztonsági Konferencia a nemzetközi biztonságpolitika egyik legjelentősebb globális fóruma, amely évente több száz döntéshozót vonz: állam- és kormánytagokat, védelmi minisztereket, hírszerzési vezetőket és iparági szereplőket.
Rekordot dönt az AfD népszerűsége
Egy október végi közvélemény-kutatás szerint az Alternatíva Németországért (AfD) minden eddiginél magasabb támogatottságot ért el: a német közvélemény-kutató intézet, az INSA mérése alapján a jobboldali párt 27 százalékon áll, ami rekordnak számít, és tovább növelte előnyét a CDU/CSU szövetséggel szemben, amely 24,5 százalékra esett vissza.