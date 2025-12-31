A dpa német hírügynökség beszámolója szerint a konferencia szervezői a közelmúltban meghívókat küldtek a jelenlegi német Bundestag valamennyi parlamenti pártjának. A szóvivő közlése alapján ez azt jelenti, hogy az AfD képviselői is részt vehetnek a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai tanácskozásán – írja a Brussels Signal.

Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára Fotó: AFP

A döntést Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia alapítványának elnöke hozta meg az alapítvány kuratóriumával együtt. Ischinger ideiglenesen vezeti a szervezetet addig, amíg 2026-ban Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár át nem veszi a posztot.

Az AfD-t korábban kizárták a 2024-es és a 2025-ös konferenciáról

A döntés Christoph Heusgen nevéhez fűződött, aki 2022 februárja és 2025 februárja között vezette az alapítványt. Heusgen akkor azzal indokolta az AfD kizárását, hogy a párt nem felel meg a konferencia „béke a párbeszéd által” elvének. Ugyanebben az időszakban a szélsőbaloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt sem kapott meghívást. Heusgen 2025 februárjában a Tagesspiegelnek adott interjújában úgy fogalmazott: az AfD és a BSW is kivonult a Bundestag ülésterméből, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalt.

Szerinte ez a lépés a párbeszéd teljes elutasítását jelentette, amit nem kívánt viszontlátni a konferencián.

Rekordot dönt az AfD népszerűsége Fotó: AFP

Az AfD mostani visszahívása azonban éles bírálatokat váltott ki a német politikai életben.

Több vezető konzervatív politikus korábban is azt követelte, hogy a pártot továbbra is zárják ki a tanácskozásról. Alexander Hoffmann, a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselője december 27-én a Weltnek nyilatkozva úgy fogalmazott: szerinte helyes lenne az AfD kizárása, mivel a konferencia Németország számára kulcsfontosságú biztonsági kérdésekről szól. Hoffmann azt állította, hogy a párt kapcsolatai Kínával és különösen Oroszországgal biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Alexander Hoffnann hat versucht die AfD bei der Münchener Sicherheitskonferenz auszuschließen! Die USA haben ihn in die Schranken gewiesen. Übrigens der Alexander ist ein Antifa Sympathiesant die CSU sollte ihn aus der Partei werfen. pic.twitter.com/mgO57njjI0 — R. Nixon (@ingredibel) December 29, 2025

A döntés nemzetközi visszhangot is kapott. J. D. Vance amerikai alelnök korábban élesen bírálta az AfD 2025-ös kizárását, és a konferencia idején célzottan találkozott Alice Weidellel, a párt társelnökével a helyszín közelében.

A Müncheni Biztonsági Konferencia a nemzetközi biztonságpolitika egyik legjelentősebb globális fóruma, amely évente több száz döntéshozót vonz: állam- és kormánytagokat, védelmi minisztereket, hírszerzési vezetőket és iparági szereplőket.