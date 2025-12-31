Hírlevél
Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Putyin titokzatos újévi üzenete felforgatta a világot – vajon mire készülhet?

Két év kihagyás után ismét meghívást kapott Németország legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországért (AfD) a 2026 februárjában megrendezendő müncheni biztonsági konferenciára. A döntés irányváltást jelez a rangos nemzetközi fórum vezetésében, és már most komoly politikai vitákat váltott ki Németországban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dpa német hírügynökség beszámolója szerint a konferencia szervezői a közelmúltban meghívókat küldtek a jelenlegi német Bundestag valamennyi parlamenti pártjának. A szóvivő közlése alapján ez azt jelenti, hogy az AfD képviselői is részt vehetnek a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai tanácskozásán – írja a Brussels Signal.

Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára
Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára Fotó: AFP

A döntést Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia alapítványának elnöke hozta meg az alapítvány kuratóriumával együtt. Ischinger ideiglenesen vezeti a szervezetet addig, amíg 2026-ban Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár át nem veszi a posztot.

Az AfD-t korábban kizárták a 2024-es és a 2025-ös konferenciáról

A döntés Christoph Heusgen nevéhez fűződött, aki 2022 februárja és 2025 februárja között vezette az alapítványt. Heusgen akkor azzal indokolta az AfD kizárását, hogy a párt nem felel meg a konferencia „béke a párbeszéd által” elvének. Ugyanebben az időszakban a szélsőbaloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt sem kapott meghívást. Heusgen 2025 februárjában a Tagesspiegelnek adott interjújában úgy fogalmazott: az AfD és a BSW is kivonult a Bundestag ülésterméből, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalt. 

Szerinte ez a lépés a párbeszéd teljes elutasítását jelentette, amit nem kívánt viszontlátni a konferencián.

Rekordot dönt az AfD népszerűség
Rekordot dönt az AfD népszerűsége Fotó: AFP

Az AfD mostani visszahívása azonban éles bírálatokat váltott ki a német politikai életben. 

Több vezető konzervatív politikus korábban is azt követelte, hogy a pártot továbbra is zárják ki a tanácskozásról. Alexander Hoffmann, a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselője december 27-én a Weltnek nyilatkozva úgy fogalmazott: szerinte helyes lenne az AfD kizárása, mivel a konferencia Németország számára kulcsfontosságú biztonsági kérdésekről szól. Hoffmann azt állította, hogy a párt kapcsolatai Kínával és különösen Oroszországgal biztonsági kockázatot jelenthetnek.

A döntés nemzetközi visszhangot is kapott. J. D. Vance amerikai alelnök korábban élesen bírálta az AfD 2025-ös kizárását, és a konferencia idején célzottan találkozott Alice Weidellel, a párt társelnökével a helyszín közelében.

A Müncheni Biztonsági Konferencia a nemzetközi biztonságpolitika egyik legjelentősebb globális fóruma, amely évente több száz döntéshozót vonz: állam- és kormánytagokat, védelmi minisztereket, hírszerzési vezetőket és iparági szereplőket. 

Rekordot dönt az AfD népszerűsége

Egy október végi közvélemény-kutatás szerint az Alternatíva Németországért (AfD) minden eddiginél magasabb támogatottságot ért el: a német közvélemény-kutató intézet, az INSA mérése alapján a jobboldali párt 27 százalékon áll, ami rekordnak számít, és tovább növelte előnyét a CDU/CSU szövetséggel szemben, amely 24,5 százalékra esett vissza.

