29 milliárdos Rheinmetall-beruházás és rengeteg új munkahely Magyarországon

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Rheinmetall csarnokavató ünnepségén kiemelte, hogy a német vállalat járműipari részlegének mintegy 29 milliárd forintos zöldmezős beruházását a kormány körülbelül 13 milliárd forinttal támogatta, ezzel elősegítve háromszáz új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását 2030-ig.

Szijjártó Péter: háromszáz új munkahelyet teremt a Rheinmetall új beruházása (Fotó: AFP)

Beszédében kifejtette, hogy ez lesz a cégcsoport első Németországon kívüli hibrid telephelye, ahol elsősorban olyan alkatrészeket fognak gyártani, amelyek a hagyományos és az elektromos meghajtású járművekben és a megújuló energiát termelő erőművekben is különös fontossággal bírnak. „Ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövő technológiáinak egyik legfontosabb európai központja lehessen” – fogalmazott.

Az a tény, hogy ez az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, bizonyítja, hogy Magyarország nemcsak jól tudott alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, hanem azt is, hogy Magyarország ennek az új világgazdasági korszaknak az egyik nyertese lett

– jelentette ki.

Majd beszédesnek nevezte, hogy a beruházás a Szegedi Tudományegyetem Science Parkjában valósul meg, ez jól mutatja, hogy itt most a legmodernebb technológiákról van szó, befektetésről a jövőbe.

Továbbá kifejtette, hogy a német iparban a járműgyártástól egészen a védelmi iparig mindenki pontosan tudja, hogy mekkora szerepet töltenek be a magyarországi gyárak, a magyar mérnökök, a magyar szakmunkások és a magyar hozzáadott érték a német vállalatok teljesítményében.

Minden erőfeszítés megérte, amit abba tettünk bele, hogy Magyarország biztonságos hely legyen. Olyan hely, ahol az emberek, a vállalatok és a beruházásaik is mindig biztonságban vannak

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy a kormányzat 2014 óta 324 német cég beruházását támogatta, amelynek nyomán összesen 3800 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, több mint negyvenezer új munkahelyet hozva létre.

Érintette Csongrád-Csanád vármegye „fantasztikus teljesítményét” is, megjegyezve, hogy az elmúlt tíz év során az ipari termelés értéke 84 százalékkal nőtt, míg a munkanélküliség 40 százalékkal csökkent.

Szeretném azt remélni, hogy mindebben egy egészen pici szerepe van annak a ténynek is, hogy a kormány 75 nagyberuházáshoz adott támogatást ebben a vármegyében ezen időszak alatt

– mondta.