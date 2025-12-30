Újabb robbanások rázták meg Ukrajna nagyvárosait – légiriadó Odesszában és Harkovban

Az első robbanásról Odesszából érkeztek jelentések. Az egyik helyi televíziós csatorna hajnali 3 óra 32 perckor számolt be arról, hogy a városban erős detonációt hallottak. A közlés szerint a robbanás a kora reggeli órákban történt – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Az első robbanásról Odesszából érkeztek jelentések Fotó: AFP

Robbanások Odesszában

Kevesebb mint két órával később újabb incidensekről érkeztek hírek. Odessza katonai közigazgatásának vezetője, Szergej Liszak közölte, hogy további robbanások történtek a térségben.

A hatóságok ezt követően is fenntartották a légiriadót, ami arra utalt, hogy a veszély nem múlt el azonnal.

Nem sokkal később Harkovból is hasonló jelentések érkeztek. A Novosti.Live beszámolója szerint robbanásokat észleltek a kelet-ukrajnai nagyvárosban is. A közlések alapján Harkov térségében szintén megszólaltak a légvédelmi szirénák, és a lakosságot óvóhelyek felkeresésére szólították fel.

Az orosz fél álláspontja szerint az ilyen csapások válaszlépések az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira.

Az orosz csapatok rendszeresen mérnek csapásokat az ukrán infrastruktúrára. Ezek közé tartoznak az energetikai létesítmények, a védelmi ipari objektumok, illetve a katonai parancsnoki és kommunikációs központok. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban többször is hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket, és a műveletek kizárólag katonai jellegű célpontokra irányulnak.

Támadás érte Putyin rezidenciáját Fotó: AFP

Támadás érte Putyin rezidenciáját

Nemrég arról is írtunk, hogy Donald Trump amerikai elnök határozott, és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna állítólag megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját. Az információ Trump szerint közvetlenül az orosz államfőtől származik, Kijev azonban tagadja a vádat.