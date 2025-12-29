Robbanások rázták meg az orosz repülőteret – videó

Robbanások rázták meg a dél-oroszországi Majkop közelében található katonai repülőteret december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint a detonációk idején a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek – számolt be róla a Kyiv Independent.

Robbanások rázták meg az orosz katonai repülőteret Fotó: AFP

Robbanásokra ébredtek Majkop lakói

Az Astra hírügynökség értesülései szerint helyi lakosok robbanásokat hallottak a városban, valamint a közeli katonai repülőtér elleni támadásról számoltak be. Majkop mintegy 290 kilométerre fekszik Ukrajna határától, míg az ukrán ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai területektől körülbelül 450 kilométer választja el. Ezzel egy időben a Telegramon működő ExileNova+ csatorna arról számolt be, hogy

Oroszország nyugati részén, Tula megyében is megszólaltak a szirénák.

Az értesüléseket független források nem tudták megerősíteni, az ukrán hadsereg pedig egyelőre nem kommentálta a támadást.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre csapásokat orosz katonai célpontok ellen, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva katonai képességeit,

miközben Oroszország továbbra is folytatja hadműveleteit Ukrajnában. December 25-én az ukrán légierő brit gyártmányú Storm Shadow nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal támadta meg a Rosztov régióban található olajfinomítót – erről az ukrán vezérkar számolt be. Korábban, december 14-én Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy egy ukrán rakétatámadás komoly károkat okozott Belgorod városának infrastruktúrájában. Közlése szerint a bombázás következtében az infrastruktúra súlyosan megrongálódott, a mentő- és katasztrófavédelmi egységek pedig azonnal megkezdték a károk felszámolását.

Mindeközben béketárgyalások zajlottak az orosz–ukrán háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a floridai egyeztetést követően úgy fogalmazott, hogy jelentős előrelépés történt a megállapodás felé vezető úton, amely nemcsak az aznapi tárgyalások, hanem az elmúlt hetek munkájának eredménye. Közlése szerint továbbra is maradtak kényes kérdések, ugyanakkor a felek közel kerültek a megállapodáshoz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel összefüggésben jelezte, hogy a Donbász kérdésében Ukrajna álláspontja eltér Oroszországétól.